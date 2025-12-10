La Diputación de Zamora aprueba un anticipo de 2,6 millones para impulsar el polígono Puerta del Noroeste

La Junta de Gobierno de la Diputación de Zamora ha aprobado una inversión global que supera los 2,9 millones de euros destinada a actuaciones de desarrollo económico, mantenimiento de infraestructuras y apoyo a los servicios de protección civil en la provincia.

El acuerdo más destacado es el anticipo al Ayuntamiento de Benavente de 2.677.905,43 euros para avanzar en la construcción del polígono industrial Puerta del Noroeste.

La institución provincial indica que esta aportación permitirá "favorecer la implantación de empresas, la creación de empleo y la dinamización de la actividad económica en la comarca".

La Diputación de Zamora considera este polígono un proyecto "estratégico" para el tejido industrial de Benavente y su área de influencia.

La Junta de Gobierno ha aprobado también la contratación del servicio de conservación y mantenimiento del Camino Natural Vía de la Plata en el tramo que va desde Barcial del Barco hasta el límite provincial con León.

El contrato se adjudica a la empresa Herbi Plast, S.L. por 270.000 euros (IVA incluido) y tendrá una vigencia de cinco años.

El tramo abarca casi 25 kilómetros del antiguo trazado ferroviario Plasencia-Astorga entre Barcial del Barco y Maire de Castroponce.

El recorrido atraviesa Villanueva de Azoague, Benavente, Villabrázaro, La Torre del Valle y Pobladura del Valle. La Diputación señala que esta vía constituye "un recurso importante" para el turismo de naturaleza, el ocio activo y la vertebración del territorio, debido a los paisajes vinculados a las vegas de los ríos Esla y Órbigo.

En el ámbito de la cooperación municipal, la Junta de Gobierno ha dado luz verde al convenio con el Ayuntamiento de Villaralbo para financiar a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

La aportación asciende a 6.000 euros y cubrirá formación, alojamiento, manutención y desplazamientos en actuaciones fuera del municipio, así como material no inventariable, mantenimiento de vehículos y embarcaciones, seguros y vestuario.

La Diputación de Zamora asegura que estos acuerdos reflejan su compromiso con el desarrollo económico, la mejora de infraestructuras y el refuerzo de los servicios públicos, especialmente en el medio rural.

La institución provincial sostiene que estas actuaciones contribuyen a la "mejora de la calidad de vida" de los vecinos y vecinas de la provincia.