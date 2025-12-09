La Junta construirá 36 viviendas en Benavente con un descuento del 20 % para jóvenes antes de fin de año

Juan Carlos Suárez-Quiñones visita la parcela situada en la avenida de Toros número 29 de Benavente

La Junta de Castilla y León construirá 36 viviendas en la avenida de Toros, número 29, de Benavente en régimen de venta bonificada con un descuento del 20 % dirigido a jóvenes menores de 36 años.

La intervención tendrá un presupuesto estimado de 4 millones de euros y se licitará antes de que finalice el año, según ha confirmado en una visita a Benavente el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Las viviendas se desarrollarán mediante sistemas de industrialización que permiten acortar plazos, optimizar costes y mejorar la eficiencia energética.

La Junta enmarca este proyecto dentro de su política autonómica de vivienda en la provincia, que suma más de 273 inmuebles entre promociones en alquiler y en venta bonificada para jóvenes.

En alquiler se ejecutan 72 viviendas. Incluyen 42 colaborativas en la capital, 16 ya entregadas también en Zamora y otras 14 entregadas en Puebla de Sanabria.

En venta bonificada se impulsan 51 viviendas: 15 ya adjudicadas en Santa Cristina de la Polvorosa y las 36 que se levantarán en Benavente.

Además, la administración autonómica estudia nuevas promociones para otras 150 viviendas en municipios como Alcañices, Castrogonzalo, Manganeses de la Polvorosa, Moraleja del Vino, Morales del Vino, Puebla de Sanabria, Toro, Trabazos y Villalpando. El objetivo es reforzar la oferta de vivienda pública, facilitar el acceso a los jóvenes y contribuir a la fijación de población.

2,5 millones para ampliar y modernizar el abastecimiento de agua a Benavente y Los Valles

Tras esta visita a la futura promoción de Benavente, Suárez-Quiñones ha presidido el acto de firma del convenio de cooperación entre Somacyl y la Mancomunidad ETAP Benavente y Los Valles para ampliar y mejorar el sistema mancomunado de abastecimiento de agua potable.

El acuerdo incluye la gestión de las infraestructuras durante 25 años y una inversión de 2.500.000 euros, de los que 1.000.000 corresponden a la Diputación de Zamora y 1.500.000 a la Junta.

Las actuaciones contemplan la instalación de un sistema de preozonización en la ETAP, un nuevo depósito en cabecera, la renovación de equipos de dosificación y de la instrumentación, además de mejoras en la red de distribución.

También se construirán nuevos ramales hacia Santa Cristina, Burganes, Bretocino y Melgar de Tera, municipios con problemas de abastecimiento.

El sistema atiende a 31 municipios entre Benavente, Camarzana de Tera, Castrogonzalo, Santa Cristina de la Polvorosa, Santibáñez de Tera, Villalazán, Villalpando, Villanueva de Azoague o Villaveza del Agua.

La infraestructura, ejecutada en 2008 por ACUAES, pasará ahora a gestión de Somacyl tras un acuerdo de cesión que la Junta califica de "más eficiente, flexible y orientada a la sostenibilidad".

La actuación forma parte de la estrategia autonómica de refuerzo de infraestructuras hidráulicas. La Junta destaca que este acuerdo supone un nuevo paso en la cooperación con la Diputación en servicios esenciales como abastecimiento, depuración y vivienda, esenciales para el medio rural.

En paralelo, el Gobierno autonómico impulsa un programa de renovación de redes y digitalización con 90 millones de inversión en la Comunidad.

En Zamora, 10 millones se destinan a actuaciones en municipios como Almaraz de Duero, Almeida de Sayago, Manganeses de la Lampreana, Morales del Vino, Puebla de Sanabria o Villalpando. Todos los proyectos están en redacción.

Sigue avanzando también el programa de infraestructuras hidráulicas mancomunadas. Incluye mejoras próximas a licitarse en Benavente y Los Valles, la ampliación del sistema mancomunado desde Zamora hacia municipios como Roales, La Hiniesta o Villaralbo, y la redacción de las nuevas captaciones y ETAP de Toro y Monfarracinos (incluido su polígono), además de Coreses, con 12 millones de inversión global.

En materia de depuración, la Junta mantiene su objetivo de "cero aguas sin depurar". En la provincia se desarrollan 158 nuevas depuradoras con una inversión total de 38,9 millones.

El programa 500–2.000 incluye 21 actuaciones, diez ya en funcionamiento, ocho en ejecución, una en licitación y dos listas para licitar. El programa 0–500 suma 137 actuaciones en distintas fases, con una inversión prevista de 25 millones.