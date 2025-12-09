Grave accidente de un trabajador en Zamora: inconsciente tras caer de un forjado de tres metros de altura
Al lugar se ha desplazado la Guardia Civil de Zamora y Emergencias Sanitarias del Sacyl, que han movilizado, entre otros medios, un helicóptero medicalizado para atender al herido.
Un trabajador de 63 años ha resultado herido este miércoles tras caer de un forjado desde una altura aproximada de tres metros en la calle Arcos de Santa Cristina de la Polvorosa.
El aviso al Centro Coordinador de Emergencias 112 de Castilla y León se ha recibido a las 11.39 horas y en la llamada se indicaba que el hombre había quedado inconsciente tras la caída.
