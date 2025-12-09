El Festival Coros de Navidad llevará 32 conciertos a todos los rincones de Zamora

El Festival Coros de Navidad de Zamora arrancará este sábado, 13 de diciembre, y se prolongará hasta el lunes 5 de enero, con la participación de la práctica totalidad de las agrupaciones corales de la provincia que cuentan con repertorio navideño. A ellas se suman la Joven Orquesta Sinfónica y el grupo de música tradicional Alollano.

La programación incluye 32 actuaciones en igual número de localidades, todas ellas de "música de calidad", según ha explicado Víctor López de la Parte, vicepresidente de la Diputación y diputado de Cultura y Turismo, durante la presentación del festival.

Entre las novedades de esta edición figuran la incorporación de dos coros de la provincia: la Coral Polifónica Santa Cristina y la Coral Tierras Altas Sanabria-Carballeda. Se suman a grupos consolidados como Cantigas aos Domingos, Aures Cantibus, Schola Cantorum, Asociación Lírica de Zamora, A.E. Don Sancho, A.E. Bajo Duero, Coro Gaudete, Coro Amigos de la Ópera con Luis Santana, Camerata Primo Tempo, Coro Sacro Jerónimo Aguado, Cuarteo Arghul, Coral Ciudad de Zamora y Alollano.

El festival integra también el programa de villancicos ‘Hermoso Cupido’ de Ensemble Semura Sonora, con composiciones recuperadas del patrimonio musical de la Catedral de Zamora. Esta actuación abrirá el ciclo el 13 de diciembre, a las 17.30 horas en Fuentelapeña, mientras que a las 19.30 horas, Cantigas aos Domingos actuará en El Piñero, coincidiendo con su tradicional mercado navideño.

La Joven Orquesta Sinfónica ofrecerá su concierto en Arcenillas el 29 de diciembre a las 19.30, como parte del patrocinio que cada año realiza la Diputación de Zamora en Navidad.

Víctor López de la Parte ha querido destacar el "especial esfuerzo" que realiza la Diputación para llevar la música a todos los pueblos, y aseguró que "a los que no hemos podido llegar los incluiremos el próximo año".

El diputado ha añadido, además, que el festival es "una actividad de gran aceptación entre los vecinos del medio rural", quienes se sienten "muy orgullosos de poder enseñar sus iglesias y los lugares donde se celebran a las personas que vienen de fuera y a los seres queridos que nos acompañan durante estas fechas tan especiales".