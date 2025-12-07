Un espectacular fuego en un garaje moviliza a los bomberos en un pueblo de Zamora: cuatro horas de lucha contra las llamas

El servicio de Intervención del Parque de Bomberos Zona Sur del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de Bermillo de Sayago se han movilizado en la madrugada de este domingo, 7 de diciembre, para sofocar el incendio en un garaje en la localidad de Pino del Oro, en la provincia de Zamora.

Hasta el lugar acudió una dotación de bomberos del Parque Zona Sur, con base en Bermillo de Sayago, para atender la alerta a las 01:05 horas del fuego en ese garaje de la calle La Fuente de la localidad zamorana.

A su llegada al lugar, los efectivos comprobaron que el incendio se encontraba totalmente desarrollado, afectando a una edificación anexa a la vivienda, así como a leña de encina almacenada y al local contiguo al garaje.

Afortunadamente, no se registraron daños personales, produciéndose únicamente daños materiales.

Los Bomberos de la Diputación de Zamora sofocando el fuego Fotografía: Diputación de Zamora

El fuego en el garaje en Pino del Oro Fotografía: Diputación de Zamora

La actuación finalizó pasadas las 05:00 horas, momento en el que la dotación regresó a su base.