Óscar Puente estudia recuperar la primera frecuencia matinal del AVE en Sanabria: "En breve tendremos una solución"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha desvelado este jueves en el programa Hora Ventipico de la Cadena Ser, con el cómico salmantino Héctor de Miguel, que su equipo está estudiando cómo recuperar la primera frecuencia matinal del AVE que conecta la estación de Otero de Sanabria con Zamora capital y otros destinos.

Puente ha recordado en el popular programa que Sanabria contaba originalmente con ocho frecuencias de alta velocidad al día y que actualmente solo dispone de seis. "Se han perdido dos", ha admitido y para luego justificar que la medida "no fue un capricho" sino una decisión basada en la optimización del servicio.

"Quitamos una frecuencia no solo en Sanabria, sino en A Gudiña, en Medina del Campo y en Segovia para hacer un tren más directo que solo parara en Zamora y que redujera los tiempos de desplazamiento tanto hasta A Coruña como a Vigo", ha explicado.

Según el ministro, esta estrategia buscaba mejorar la competitividad del tren frente al avión, logrando que en ciertas rutas, como Madrid-Santiago de Compostela, la cuota de mercado ferroviaria crezca de manera exponencial.

Puente ha asegurado que, a pesar de la reducción de frecuencias, el número de viajeros en Sanabria ha aumentado. "Nuestro propósito es dar un mejor servicio con los recursos disponibles. Renfe dispone de herramientas para conocer la demanda potencial y, con seis trenes, estamos moviendo un 30% más de viajeros", ha recalcado.

El ministro ha reconocido, sin embargo, la necesidad de recuperar la primera salida del día en Sanabria AV. "Estamos pensando en cómo recuperar esa primera frecuencia que reclaman, sobre todo para conectar con Zamora, para gente que tiene que hacer gestiones o ir al médico. Creo que en breve estaremos en condiciones de ofrecer una solución", ha afirmado.

Aún así, Puente ha subrayado que la decisión de quitar frecuencias a Sanabria se tomó con criterios de racionalidad y limitaciones de recursos. "No fue plato de gusto quitar un tren. Las dos limitaciones principales son el dinero y el material rodante. Ojalá tuviéramos más trenes y recursos, pero con lo que tenemos intentamos dar el mejor servicio posible", ha asegurado.