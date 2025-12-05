Freigel invertirá 30 millones en Zamora y creará 432 puestos de trabajo con su nuevo plan industrial

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, en las instalaciones de Freigel Foodsolutions

Freigel Foodsolutions ha presentado un ambicioso plan de expansión en Zamora con una inversión de más de 30 millones de euros que permitirá la creación de 432 puestos de trabajo entre directos e indirectos.

La Junta de Castilla y León declarará este proyecto como Industrial Prioritario antes de que finalice el año, con el objetivo de agilizar los trámites y asegurar un acompañamiento institucional en Roales del Pan y Valcabado.

Así lo ha anunciado la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, quien ha visitado las instalaciones de la empresa para conocer de primera mano el proyecto de crecimiento industrial.

Durante su recorrido, ha resaltado que estas inversiones permitirán "implementar importantes mejoras tecnológicas" y ampliar sustancialmente la producción, consolidando el liderazgo de la planta zamorana en el sector de los precocinados congelados.

Leticia García ha destacado que la Junta mantiene "una apuesta clara por el fortalecimiento industrial de Zamora", ofreciendo suelo competitivo, equipamientos tecnológicos y programas orientados a fomentar el emprendimiento, la innovación y la diversificación productiva.

Además, la consejera ha recordado que el Gobierno autonómico acompaña "a todas las empresas que quieren invertir en nuestro territorio y crear empleo contribuyendo a la dinamización económica y al asentamiento de población".

Freigel, implantada en Zamora desde 1974 y perteneciente a la multinacional GoodLife Foods, ejecutará su plan industrial entre 2025 y 2030. La empresa instalará dos nuevas líneas de fabricación para elaborados cárnicos de pollo, aumentando significativamente su capacidad productiva.

La consejera ha asegurado que este proyecto representa "un impulso decisivo" para la economía provincial y un ejemplo de modernización industrial.

El plan cumple con los criterios de la Ley de Industria de Castilla y León para ser considerado de interés general y susceptible de declararse prioritario.

Esto se debe a su impacto económico, superior a 30 millones de euros, al volumen de creación de empleo, con 132 puestos directos previstos, y a su efecto tecnológico e innovador. La ampliación productiva generará, además, unos 300 empleos indirectos, alcanzando un total de 432 puestos estables y de calidad.

El crecimiento de la planta tendrá repercusiones directas en el sector agropecuario. En 2024, Freigel compró materias primas a proveedores de Castilla y León por valor de más de 25 millones de euros.

Con la ampliación, la cifra de compras locales podría ascender a 67 millones en 2030, incluyendo productos como carne de ave, panes, harinas y quesos. Esta expansión ejercerá un efecto tractor sobre actividades relacionadas con el sector primario, la industria auxiliar, la logística y el transporte.

El proyecto también contempla un compromiso de arraigo con el territorio. La empresa ampliará su cartera de proveedores y colaboradores locales, lo que permitirá mantener alrededor de 900 proveedores en la provincia de Zamora y más de 1.900 en Castilla y León, generando más de 600 empleos asociados.

Leticia García ha subrayado que estos datos demuestran "el carácter estratégico" del plan y su relevancia económica y social para la comunidad.

Proyecto Industrial Prioritario

La declaración como Proyecto Industrial Prioritario permitirá reducir a la mitad los plazos administrativos de la Junta, agilizando todos los procedimientos autonómicos y coordinando la tramitación de actuaciones de otras administraciones.

Además, facilitará el acceso a infraestructuras esenciales, como transporte, energía o canalizaciones técnicas, en caso de ser necesario, y permitirá conceder subvenciones directas que fortalezcan la inversión.

Según la consejera, todas estas medidas asegurarán que el proyecto se desarrolle "con la máxima agilidad" y contribuyan al fortalecimiento del tejido productivo y la modernización industrial de Zamora y Castilla y León.