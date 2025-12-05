Detienen a cinco miembros de una banda cuyo objetivo era el cobre de estaciones fotovoltaicas de Castilla y León

Imagen de las herramientas intervenidas para pepetrar los robos en plantas fotovoltaicas de Valladolid

Distintas unidades de la Guardia Civil, en el marco de la operación Villalco 25, han logrado detener a cinco miembros de una banda criminal organizada cuyo objetivo era el robo de cable en estaciones fotovoltaicas de Castilla y León. Se les atribuyen casos en Zamora, Valladolid y Ávila.

Están acusados de nueve presuntos delitos de robo con fuerza en las cosas y pertenencia a organización criminal. La investigación fue iniciada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Zamora, después de que en julio identificasen a varias personas con antecedentes en este tipo de hechos en las inmediaciones de una planta fotovoltaica.

También han participado unidades de la Comandancia de Girona, el equipo territorial de la Policía Judicial de La Junquera y el equipo Roca 3 de Valladolid.

Las pesquisas realizadas permitieron determinar la identidad del resto de los integrantes de la banda, un total de 13, y localizar el lugar del depósito del cable de cobre que procedía de uno de los robos investigados.

Fue durante la explotación de este caso cuando se detuvo a cinco de esos integrantes y se investigó a la propietaria del establecimiento que recibió el material por un presunto delito de receptación.

Dos de los cinco arrestados, además, fueron interceptados por agentes de la Guardia Civil de Girona cuando se disponían a abandonar el país con herramientas usadas para perpetrar los robos y con dinero en metálico, en total 15.000 euros.

Entre los materiales intervenidos están algunos como un telurómetro, que se usa para comprobar la eficacia de una conexión a tierra, asegurando que la corriente peligrosa se desvíe hacia el suelo en caso de fallos, una cámara termográfica y otros objetos de dudosa procedencia.

Los integrantes de la banda, que se les atribuyen nueve robos en las tres provincias de Castilla y León citadas al principio, se desplazarían desde la provincia de Cuenca en horario nocturno para perpetrar los hechos y evitando ser descubiertos.

Las diligencias instruidas fueron puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e instrucción número 2 de Zamora.