Muere el escultor zamorano José Luis Coomonte, referente del arte contemporáneo y del hierro forjado, a los 93 años

El famoso artista zamorano José Luis Alonso Coomonte ha fallecido este 4 de diciembre a los 93 años. Se trata de una de las figuras esenciales del arte contemporáneo español, que en 2020 recibió el Premio de las Artes de Castilla y León, el máximo reconocimiento cultural de la Comunidad.

Nacido en Benavente en 1932, desarrolló una trayectoria marcada por la experimentación, el dominio del hierro y una dedicación constante a la docencia y al diseño. Además, durante años desarrolló su pasión artística desde el pequeño pueblo de San Marcial, donde tenía una vivienda y taller.

Coomonte creció en el taller de su padre ebanista, un entorno que definió su vínculo temprano con la madera y los materiales. A comienzos de los años cincuenta se trasladó a Madrid para formarse en la Academia de Bellas Artes de San Fernando.

José Luis Alonso Coomonte, el año que recibió el Premio Castilla y León de las Artes JL. Leal Ical

Allí coincidió con artistas como Valeriano Martín Turrión, Antonio López o Juan Antonio Palomo. Tras obtener una beca, completó estudios de escultura en París y, años después, se doctoró en Arte en la Universidad de Salamanca con una tesis centrada en su propia obra de rejería.

Su producción escultórica abarcó madera, hormigón, piedra, hierro forjado y cristal y fue pionero en la incorporación de nuevos materiales como el poliéster.

Sus inicios figurativos, muy vinculados al arte sacro, dieron paso a una evolución hacia lenguajes cubistas y abstractos. Obras como Discóbolo (1961), Equilibristas (1955) o Forma dinámica (1964) definieron esa transición. En la rejería desarrolló un estilo personal, imaginativo y reconocible.

El artista buscó unir el hombre y la naturaleza mediante la materia, el ritmo y el volumen. Integró piedra y metal en obras públicas como la Fuente del Parque de las Naciones de Madrid (1965).

Tal es el apoyo y cariño de Zamora al desaparecido escultor que existe una ruta de arte contemporáneo que recorre varias de sus esculturas y piezas de gran formato. No en vano, entre sus obras más recordadas figuran La Farola de la plaza de La Marina Española en Zamora y las celosías, balaustradas, puertas y rótulo monumental del Banco de España en la plaza de Cristo Rey.

Su obra ha sido estudiada en la universidad y analizada en trabajos como José Luis Alonso Coomonte y el aggiornamento del arte sacro español, de Javier Pedro Martín Denis.

Entre 1954 y 1958 realizó esculturas religiosas para iglesias y cofradías, como Nuestro Señor Flagelado o El Nazareno. En 1958 regresó a Benavente para trabajar como profesor de dibujo y abrir su taller.

Su proyección internacional llegó en 1960 al representar a España en la Bienal de Arte Sacro de Salzburgo con el Ostensorio, pieza con la que obtuvo la Medalla de Oro. La obra, exhibida en la Iglesia de San Juan del Mercado, forma parte hoy de la colección del Museo Reina Sofía.

En 1961 participó en la II Bienal de París con Escultura número 16-61 y fue seleccionado para exponer en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas. Ese mismo año presentó piezas como Homenaje a Paul Klee y Composición, realizadas en madera, hierro y cuarzo. Desde entonces recibió encargos continuos de imaginería, rejerías, mobiliario religioso y obra para Cajas de Ahorros.

En 1962 volvió a Madrid como profesor y fundó, junto a Kiko Argüello y Carlos Muñoz de Pablos, el grupo Gremio 62. Durante las décadas siguientes expuso en Madrid, La Haya, León, Ruan, Nueva York, México y París.

Sus trabajos litúrgicos de los años sesenta y setenta (sagrarios, custodias, lámparas o rejas) se conservan en templos zamoranos como Cristo Rey, Lourdes o San Lorenzo.

El alcalde, Francisco Guarido, junto al escultor José Luis Alonso Coomonte en 2016 cuando se recuperó su escultura ‘Equilibrio horizontal’ Ical

En los años setenta desarrolló piezas de pequeño formato que él mismo definió como de "pop irónico", expuestas posteriormente en Salamanca (2005) y Madrid (2011).

También participó en ediciones de Las Edades del Hombre, como Contrapunto 2.0 en Salamanca, con la obra El paraíso perdido.

En 2021 presentó la exposición Coomonte, reto y materia en el Museo Etnográfico de Castilla y León, y ese mismo año fue distinguido con el Premio Castilla y León de las Artes. En 2025 Benavente le dedicó la muestra Coomonte en Benavente, vuelta a casa, organizada por el Centro de Estudios Benaventanos Ledo del Pozo.

Su trayectoria incluyó también el diseño. Consideraba este ámbito "un mundo amable, como un dormir en un sueño bonito". Creó objetos inspirados en el romanticismo, el art nouveau y el art déco, y defendió la necesidad de "salvar el objeto, lo entrañable". Entre esas piezas destacan pequeñas esculturas como Pliegues o las series de Seseras.

El dibujo fue para él un refugio creativo y una forma de pensamiento. Según sus estudiosos, "para alguien como Coomonte es imposible renunciar a pensar y para él pensar es sinónimo de dibujar". En 2017 protagonizó en el Museo de Zamora la exposición El dibujo infatigable.

Su labor docente comenzó en Benavente y Madrid. Entre 1986 y 2002 enseñó en la Escuela de Bellas Artes y Oficios de Zamora y en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca. También colaboró con la Fundación Capa y dirigió la Bienal de Escultura Ibérica Contemporánea de Zamora, creada en 1986.

La despedida al escultor que hizo historia

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha manifestado a través de sus redes sociales que lamenta "profundamente" el fallecimiento de José Luis Alonso Coomonte.

Mañueco ha definido al zamorano como "uno de los mejores de los nuestros, creador único". Por ello, el presidente de la Junta cree que "su obra quedará para siempre en la historia del arte de nuestra tierra".

También ha lamentado su pérdida el Ayuntamiento de Benavente, que ha enviado un comunicado a través de sus redes sociales para "transmitir nuestras condolencias a familiares y amigos del artista cuyo legado permanecerá siempre con nosotros".