El Obispado de Zamora clausura de urgencia la iglesia de San Benito por riesgo para los usuarios por su cubierta

El Obispado de Zamora ha ordenado el cierre temporal de la iglesia parroquial de San Benito, en el barrio de San José Obrero tras detectar una "patología estructural significativa" en la inspección técnica realizada el 28 de noviembre de 2025.

El informe concluye que la estabilidad de la cubierta no está garantizada y que existe "un riesgo objetivo para los usuarios" en el estado actual del templo.

La diócesis reunió de urgencia a una comisión integrada por el párroco de San Benito, el gerente-ecónomo, el delegado episcopal de Cultura, Patrimonio y Sociedad, el vicario general, el arquitecto diocesano y el obispo de Zamora. Tras analizar el informe técnico, los responsables eclesiales acordaron clausurar de inmediato la nave principal del edificio.

El Obispado anuncia en un comunicado mantendrá el culto y la actividad pastoral en la capilla anexa, accesible por uno de los laterales del complejo.

En este mismo texto aseguran que esta zona no presenta daños estructurales y permite garantizar la continuidad de la vida parroquial sin exponer a los fieles a ningún riesgo.

También se impulsará un estudio técnico más detallado para definir con precisión las posibles intervenciones y valorar su viabilidad.

La actual iglesia de San Benito está vinculada a la presencia benedictina en Zamora. La comunidad de monjas se instaló en 1961 y, en 1967, el arquitecto Alfonso Crespo Gutiérrez diseñó el templo, según recuerda Rafael-Ángel García Lozano en un artículo de 2021.

El texto subraya que "los materiales empleados se caracterizan por su sencillez y modestia", con cerramientos de ladrillo, tabiquería interior del mismo material y una cubierta de teja plana sobre forjado cerámico apoyado en estructura metálica. El templo fue consagrado el 18 de septiembre de 1969.

La comunidad benedictina valoró trasladarse en 1976 ante el crecimiento de la ciudad y abandonó el edificio en 1979. Cedió entonces los terrenos al recién llegado obispo Eduardo Poveda.

"El 26 de enero de 1987 se decretó la erección de la nueva parroquia bajo la denominación de San Benito", recuerda la diócesis en su comunicado.

El Obispado afirma que el templo, funcional y relativamente reciente, forma parte de la "memoria viva" de la comunidad cristiana y del paisaje urbano, pero insiste en que la prioridad es la seguridad de las personas.

La institución eclesiástica subraya que continuará garantizando la actividad pastoral en la capilla y en los salones parroquiales para que la comunidad pueda seguir reuniéndose, rezando y celebrando su fe.

La diócesis de Zamora reconoce que el cierre es una decisión "dolorosa", aunque necesaria, y agradece la comprensión de los feligreses. Invita además a vivir este periodo como una oportunidad para fortalecer "la unidad, la confianza y la esperanza", poniendo por delante el cuidado de las personas y el bien común de la Iglesia diocesana.