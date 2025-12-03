La obra del Mercado de Abastos de Zamora finalizará en octubre de 2026 tras los hallazgos arqueológicos

El Mercado de Abastos de Zamora encara su recta final con un 60% de obra ejecutada. Así lo han confirmado el alcalde, Francisco Guarido, y la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García.

Un año después del inicio de los trabajos, el proyecto avanza "muy bien" y mantiene su calendario con ajustes por las intervenciones arqueológicas.

La obra suma ya 2,8 millones de euros certificados y resta 1,8 millones por ejecutar. El alcalde ha destacado tras una reunión con la consejera la "importancia estratégica" de esta actuación para la ciudad, tanto por su impacto en el comercio local como por la recuperación de un edificio emblemático como este.

Reunión entre Francisco Guarido, Leticia García, Fernando Prada y María Pettit

Los trabajos se enfrentan a "imprevistos habituales en un inmueble de más de 120 años", ha asegurado el regidor zamorano, en referencia a la aparición de restos de la antigua iglesia y de cementerios que rodeaban el lugar.

Guarido ha explicado que estos hallazgos han obligado a ampliar excavaciones "cuatro veces más de lo inicialmente previsto". Cinco informes arqueológicos avalan estas intervenciones, que se realizan bajo supervisión del Servicio de Patrimonio.

Además, será necesario incorporar una instalación de alta tensión no contemplada en el proyecto original, lo que llevará a un modificado que "no parará la obra en ningún momento".

El plazo inicial fijaba la finalización en verano de 2026. Sin embargo, el alcalde considera que concluir en octubre de 2026 "sería un completo éxito".

El Ayuntamiento trabaja ya en los nuevos pliegos de concesión para que los adjudicatarios puedan instalarse en cuanto el edificio abra sus puertas. El objetivo es evitar demoras una vez se entreguen los trabajos.

El alcalde ha insistido en que el Mercado de Abastos será un motor de revitalización del centro y defendió las molestias actuales como "transitorias".

Además, Guarido ha destacado que el mercado provisional en el parque de La Marina "ha sido un acierto" y que el regreso al edificio renovado permitirá relanzar la actividad comercial con instalaciones "óptimas" y un inmueble "que será un lujo".

35 puestos en dos plantas

El futuro mercado contará con unos 35 puestos, distribuidos en dos plantas y adaptados a las dimensiones mínimas fijadas por la normativa autonómica.

Los actuales módulos "eran muy pequeños", ha recordado el alcalde. La nueva oferta incluirá también espacios de restauración, como es habitual en los mercados municipales modernizados.

Guarido ha asegurado que existe una "tensión positiva" y una "demanda clara" de interesados que ya están contactando con el Ayuntamiento para obtener uno de ellos.

Sobre los cánones y rentas a pagar por los industriales, ha señalado que se fijarán "en el mínimo posible", aunque deberán ser "razonables" para no generar competencia desleal con los comercios del entorno.

El alcalde de Zamora ha asegurado que las rentas actuales están "desfasadas" y se adaptarán a la nueva realidad del edificio y su ubicación céntrica.

Segunda subvención de 800.000 euros

Por su parte, la consejera Leticia García ha confirmado que el Consejo de Gobierno de la Junta aprobará mañana la segunda parte de la subvención de la Junta: 800.000 euros adicionales que elevan a 1,6 millones su aportación total.

Leticia García ha subrayado que el proyecto forma parte del programa autonómico de reactivación del comercio de proximidad y destacó la "apuesta decidida" por un edificio que consideró esencial para el desarrollo socioeconómico de la capital.

García también ha recordado que la Junta mantiene con el Ayuntamiento una colaboración amplia también en materia de empleo. La inversión de esta consejería en Zamora asciende a 5,5 millones en la legislatura y los programas mixtos han permitido 132 contratos.

Los dos últimos planes (Rehabilita y Ayuda a Domicilio) cuentan con "gran éxito", según afirmó, y la Junta incrementará el crédito para atender todas las solicitudes.

Sobre este punto, Guarido también ha señalado que estos programas encajan "muy bien" en la actividad municipal, permiten formación laboral y refuerzan servicios como la ayuda a domicilio, que atiende ya a mil usuarios y afronta la licitación de un contrato de 5,2 millones.

En Rehabilita, los alumnos han renovado ventanas de edificios municipales y próximamente trabajarán en las escuelas infantiles de Valorio y Pablo Montesinos.