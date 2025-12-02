Capitonis Durii celebra 20 años de ilusión en Zamora con actuaciones llegadas desde La Voz Kids y Got Talent

Capitonis Durii conmemorará este sábado 13 de septiembre sus 20 años de actividad con una gala en el Teatro Ramos Carrión de Zamora, que dará comienzo a las 19.00 horas.

Para celebrar la ocasión, contarán con la presencia de la cantante María Parrado, ganadora de la primera edición de La Voz Kids y voz de la banda sonora de la película Vaiana, y del finalista de Got Talent IX, el Mago Antonio, que conducirá el evento.

El acceso a la gala requiere una de las 500 invitaciones disponibles, que ya pueden adquirirse en las taquillas del Ramos Carrión, con un máximo de dos entradas por persona.

Víctor López de la Parte, vicepresidente de la Diputación y diputado de Educación, Cultura y Turismo, ha destacado durante la presentación de la gala el trabajo "incondicional" de Capitonis Durii durante dos décadas.

"Son 20 años llevando la sonrisa y la ilusión a los más pequeños de la casa, pero también generando un punto de encuentro en la sede social que tienen", ha recordado

La asociación ha recorrido cientos de kilómetros por la provincia, España e incluso internacionalmente, con actuaciones recientes en Montblanc y Braga. López de la Parte subrayó que la gala "va a ser un éxito de afluencia porque es una asociación muy querida".

Luis Fernando García, presidente de Capitonis Durii, agradeció el respaldo de la Diputación y recordó que 2025 ha sido un año muy especial, marcado por la concesión del Premio Tierras de Zamora al Patrimonio Cultural.

Ha señalado también que la gala será "más protocolaria" que otras anteriores para reconocer la colaboración de instituciones, empresas, colectivos y comercios locales, aunque también pretende ser "un acto abierto, un acto familiar" al que invitó a todos los zamoranos.

Durante el evento actuará la Escuela de Baile Escena, sumando un componente artístico y festivo a la celebración. Luis Fernando García se ha mostrado optimista sobre el futuro de Capitonis Durii, ya que la mitad de sus 200 miembros son menores de edad, garantizando así el relevo generacional de la asociación.