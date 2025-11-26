Un animal en la carretera provoca un grave accidente en Zamora, con 7 heridos, dos de ellos niños

Siete personas han resultado heridas en un accidente registrado este martes por la noche en el kilómetro 1 de la carretera ZA-P-2353, en Pobladura del Valle.

El siniestro se produjo a las 23:52 horas, cuando un turismo ha sufrido una salida de vía al intentar esquivar un animal y ha acabado colisionando con una furgoneta que circulaba por la zona.

La llamada a la sala del Centro Coordinador de Emergencias 112 de Castilla y León informaba de que varios ocupantes permanecían atrapados en el interior de los vehículos. El alertante señaló que al menos siete personas estaban heridas.

La sala de operaciones movilizó a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, a los Bomberos de Benavente y a Emergencias Sanitarias del Sacyl.

El operativo sanitario incluyó dos UVIs móviles, dos ambulancias de soporte vital básico y un equipo médico de la zona, que se desplazaron de inmediato hasta el lugar.

Los sanitarios atendieron allí a las siete personas implicadas. Tres hombres de 18, 31, y 40 años, un niño de 14 y una niña de 15 fueron trasladados en ambulancias de soporte vital básico al Hospital Comarcal de Benavente.

También se evacuó en UVI móvil a una mujer de 38 años al mismo centro hospitalario. Mientras que la otra UVI móvil trasladó a un séptimo paciente del que todavía no se tienen datos, según señala el 112 de Castilla y León.