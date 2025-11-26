Un animal en la carretera provoca un grave accidente en Zamora, con 7 heridos, dos de ellos niños
El suceso ocurrió en plena noche cuando un turismo colisionó con una furgoneta al intentar esquivar un animal.
Siete personas han resultado heridas en un accidente registrado este martes por la noche en el kilómetro 1 de la carretera ZA-P-2353, en Pobladura del Valle.
El siniestro se produjo a las 23:52 horas, cuando un turismo ha sufrido una salida de vía al intentar esquivar un animal y ha acabado colisionando con una furgoneta que circulaba por la zona.
La llamada a la sala del Centro Coordinador de Emergencias 112 de Castilla y León informaba de que varios ocupantes permanecían atrapados en el interior de los vehículos. El alertante señaló que al menos siete personas estaban heridas.
La sala de operaciones movilizó a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, a los Bomberos de Benavente y a Emergencias Sanitarias del Sacyl.
El operativo sanitario incluyó dos UVIs móviles, dos ambulancias de soporte vital básico y un equipo médico de la zona, que se desplazaron de inmediato hasta el lugar.
Los sanitarios atendieron allí a las siete personas implicadas. Tres hombres de 18, 31, y 40 años, un niño de 14 y una niña de 15 fueron trasladados en ambulancias de soporte vital básico al Hospital Comarcal de Benavente.
También se evacuó en UVI móvil a una mujer de 38 años al mismo centro hospitalario. Mientras que la otra UVI móvil trasladó a un séptimo paciente del que todavía no se tienen datos, según señala el 112 de Castilla y León.