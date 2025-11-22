La Diputación de Zamora licita la compra de un nuevo bibliobús por 360.000 euros

La Diputación Provincial de Zamora ha dado luz verde a una importante inversión para modernizar su infraestructura cultural móvil. Mediante un Decreto de Presidencia, se ha aprobado la contratación del suministro de un nuevo vehículo bibliobús, con un presupuesto máximo de 360.000 euros.

Según ha comunicado la institución provincial, esta inversión es un "compromiso firme" para reforzar el Sistema Provincial de Bibliotecas y garantizar que los servicios culturales y educativos lleguen de manera eficiente a los municipios del medio rural, especialmente a aquellos que no cuentan con equipamientos bibliotecarios propios.

El proceso de adquisición se tramitará mediante procedimiento abierto y sujeto a regulación armonizada, para asegurar la transparencia con anuncios en el DOUE y la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La compra del nuevo bibliobús, enmarcada en las funciones delegadas por la Junta de Castilla y León, permitirá a la Diputación mejorar la atención a los usuarios, ampliar las capacidades de la biblioteca móvil y ofrecer una prestación de servicios más moderna y adaptada a las necesidades actuales de los pueblos zamoranos.