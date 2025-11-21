Un paciente del Hospital de Zamora denuncia cómo una traumatóloga ignoró su dolor: "Con 78 años es normal"

Severiano, un paciente de 78 años, presentó el pasado 5 de noviembre una reclamación formal ante la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora, tras una experiencia que califica de "denigrante" en la consulta de Traumatología del Complejo Asistencial. Una queja que ha interpuesto oficialmente por lo que considera una falta de atención a su dolor crónico de rodilla y el trato recibido por su edad.

El pasado 16 de octubre, Severiano acudió a la cita que le había sido programada por la Médica de Atención Primaria hace trece meses. "La cita la tenía para las 10 de la mañana, llegamos poco después de las 9:30 y pasadas las 11 cuando sale la enfermera le digo si se habían olvidado de nosotros", relata.

Una vez dentro de la consulta, sobre las 12 horas, este zamorano asegura que la situación empeoró. Severiano explica que había acudido específicamente por su rodilla, que arrastra dolores intensos desde hace años, incluso con episodios de falta de sensibilidad.

Durante la consulta, Severiano detalló a la traumatóloga que lo atendía los tratamientos que había probado para aliviar los dolores de rodilla: fisioterapia particular durante dos meses, rodilleras de distintos tipos, láser, cremas y ejercicios. Hasta su médica de Atención Primaria le había recetado colágeno, que le había dado alivio temporal.

"Le dije que lo que más me hacía sufrir era levantarme de una silla o sofá, y me respondió que 'con 78 años eso era normal'. Le pregunté si los mayores ya no tenemos derecho a la salud y debemos aguantarnos, y me contestó que eso ella no lo había dicho. Pero a mi esposa ya le había dicho algo parecido meses atrás", afirma.

Tras este intercambio, la traumatóloga, según la reclamación, actuó con "soberbia y prepotencia" y decidió citarle directamente con el jefe de Servicio, el doctor Ruano, para el 4 de noviembre.

Severiano recalca que "en ningún momento" fue examinado por dicha traumatóloga y que solo decidió derivarlo al jefe de Traumatología. "Le pregunté si no me iba a decir nada sobre la rodilla y lo que tenía que hacer, y me respondió que me lo diría el doctor Ruano", añade.

Además, este paciente explica que también llevaba consigo un informe de Urgencias del Virgen de la Concha por una fractura de cúbito, "que no había curado bien". En él, el especialista que lo trató especificaba que, aprovechando su cita en Traumatología del día 16, la doctora revisara también dicha dolencia.

Algo a lo que Severiano asegura en su reclamación que la traumatologa se negó en rotundo, diciéndole "que lo mire él", en referencia al traumatólogo de Urgencias que había emitido dicho informe.

Severiano recuerda en su reclamación que la obligación de dicha profesional sanitaria "es poner todos sus conocimientos científicos a disposición de los pacientes, como exige la Ley General de Sanidad de 1986 y la Ley 41/2002".

El paciente califica el trato recibido como un posible caso de gerontofobia o "edadismo", un maltrato por razón de edad que, según él, podría constituir un delito de odio y constituye una violación de los derechos humanos.

En su reclamación recuerda los artículos de la Constitución Española que garantizan la igualdad, la dignidad y el derecho a la salud de todas las personas, sin discriminación por edad.

La atención del doctor Ruano

Tras esta experiencia, Severiano fue finalmente atendido por el doctor Ruano, quien, según el paciente, le realizó un reconocimiento completo y localizó el problema real.

"El jefe de servicio me explicó que mis dolores y la falta de fuerza no provenían tanto de la rodilla, sino de un problema de vértebras. Me mandó una radiografía de columna y pautó un tratamiento con pausas de 10 días, luego 5 de descanso y, si hay fuertes dolores, inyecciones", detalla.

Respecto a la fractura reciente en el cúbito, Severiano indica que el jefe de Servicio observó un callo en el lugar de la fractura que se está reduciendo progresivamente, lo que descarta complicaciones graves.

Severiano concluye su reclamación solicitando que se le notifique el nombre de la doctora, "reservándome las acciones que correspondan por este desprecio a las personas mayores".

En su opinión, el maltrato por edad en el ámbito sanitario es una violación de derechos fundamentales, afecta la dignidad de los pacientes y puede influir negativamente en la longevidad y el bienestar de las personas mayores, según estudios citados por la Organización Mundial de la Salud.

EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León se ha puesto en contacto con la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora, quien ha manifestado que se investigará lo sucedido en base a la reclamación interpuesta por el paciente en cuestión y se dará una respuesta al mismo en el menor tiempo posible.