Juan Andrés Blanco, exdirector de UNED Zamora, Premio Castilla y León en el Exterior 2025

Juan Andrés Blanco, exdirector del Centro Asociado de la UNED en Zamora, ha sido galardonado con el Premio Castilla y León en el Exterior 2025 en la categoría Persona en España.

Según recoge la Orden PRE/1309/2025, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, el premio reconoce su "trayectoria académica y humana excepcional" y su compromiso con la memoria migratoria castellana y leonesa.

Natural de Otero de Bodas, Juan Andrés Blanco ha dedicado gran parte de su vida al estudio de la emigración de Castilla y León hacia América. Su investigación se centra en el asociacionismo de los emigrantes y la memoria colectiva de la diáspora. Durante sus 33 años al frente de UNED Zamora, contribuyó a su "consolidación y crecimiento", según apuntan en un comunicado.

Blanco combina su labor investigadora con la docencia. Fue Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Salamanca y actualmente dirige la Cátedra de Población, Vinculación y Desarrollo de la UNED.

Desde esta plataforma, impulsa iniciativas centradas en la emigración, el retorno y el desarrollo territorial, lo que "acrecenta su rico legado investigador". Su producción científica incluye 42 libros y más de 150 publicaciones.

Su trabajo ha contado con un respaldo constante de la Junta de Castilla y León y de la Diputación Provincial de Zamora. Estas instituciones han apoyado desde el inicio la investigación y difusión del fenómeno migratorio, especialmente la experiencia de los zamoranos y sus descendientes, que todavía hoy mantienen "vivos los vínculos con la tierra de origen".

Juan Andrés Blanco ha impulsado proyectos clave como el Centro de Estudios de la Emigración Castellana y Leonesa, inaugurado en 2011, y el más reciente Centro de las Migraciones de Castilla y León, coordinado desde UNED Zamora. Ambos centros se han convertido en "referentes en la documentación e investigación del fenómeno migratorio".

Su labor ha servido de puente entre Castilla y León y las comunidades de emigrantes en Latinoamérica, interpretando sus necesidades y transmitiendo su memoria y logros con "una sensibilidad excepcional".

Desde la UNED recuerdan que gracias a su trabajo, se ha puesto en valor el legado cultural, social y asociativo de estas comunidades, fortaleciendo la identidad de quienes viven fuera de la Comunidad.

El centro zamorano asegura que este galardón simboliza un "auténtico símbolo distintivo y un reconocimiento expreso a una vida de dedicación al conocimiento, la divulgación y el fortalecimiento de los lazos entre Castilla y León y sus comunidades en España y el exterior".

La decisión del jurado, acordada el 10 de octubre de 2025, refleja la voluntad de la Comunidad Autónoma de apoyar a quienes trabajan, con "rigor y sensibilidad", por mantener viva la memoria colectiva de quienes un día partieron.

Con este galardón, la Junta de Castilla y León, en colaboración con la Diputación de Zamora, subraya su "compromiso con la historia compartida" y con quienes, como Juan Andrés Blanco, dedican su vida a "iluminar y preservar la huella profunda de la emigración castellana, leonesa y zamorana en el mundo", finaliza la UNED Zamora.