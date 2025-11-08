Un grupo de blogueros con más de 750.000 seguidores descubren la esencia natural y riqueza cultural de Zamora

Un grupo de blogueros con más de 750.000 seguidores descubren la provincia de Zamora

Un grupo de reconocidos blogueros de viajes que están especializados en el turismo de interior y naturaleza han tenido la oportunidad de recorrer desde este viernes y hasta mañana domingo algunos de los puntos más emblemáticos de la provincia de Zamora.

La iniciativa, enmarcada dentro de la campaña #ZamoraEsencialmente, está organizada por el Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora, con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora y el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria.

El programa combina la riqueza del Parque Natural del Lago Sanabria y el patrimonio histórico de Puebla de Sanabria, San Martín de Castañeda y los miradores glaciares.

Una ruta que culminará en Zamora capital, donde visitarán la exposición 'Las Edades del Hombre', que en esta ocasión centra parte de su recorrido en la iglesia de San Cipriano y la catedral.

El grupo, formado por cinco blogs de viajes (Rutas por España, Petiscos Galegos, Curiositravel, Los Viajes de Wircky y Mapa y Mochila), suma más de 750.000 seguidores en las redes sociales, además de un importante número de lectores mensuales en sus respectivos medios.

Durante tres días, los blogueros compartirán en tiempo real su recorrido a través de TikTok, Instagram, X y Facebook, publicaciones y vídeos que pondrán en valor la sostenibilidad, la autenticidad y la diversidad del turismo de la provincia zamorana.

El objetivo de la acción es proyectar la imagen de Zamora como un destino esencial, donde la cultura y la naturaleza se entrelazan. El itinerario contempla rutas interpretativas por Sanabria, una muestra de gastronomía local en restaurantes y visitas patrimoniales.

Con la iniciativa, el Patronato de Turismo reafirma su apuesta por el turismo digital y experiencial, apoyándose en las voces que inspiran a viajeros de todo el país a descubrir la provincia desde una perspectiva emocional, sostenible y cercana.