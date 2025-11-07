La Diócesis de Zamora alcanza una capacidad financiera de 1,19 millones y presume de ser "una casa transparente"

El obispo de Zamora, Fernando Varela, presenta los datos económicos de la diócesis

La Diócesis de Zamora ha presentado este viernes la celebración del Día de la Iglesia Diocesana 2025, junto al balance económico del último ejercicio.

El obispo de Zamora, Fernando Varela y su ecónomo, José Manuel Chillón, han sido los encargados de hacer el balance del ejercicio económico del último año, en el que aseguran haber consolidado su equilibrio financiero y han presumido de su política de transparencia y sostenibilidad.

Según las cuentas de 2024, la diócesis ha registrado una capacidad de financiación de 1.191.927,21 euros, que refleja su margen económico positivo y la viabilidad de su modelo de gestión.

Los ingresos ordinarios alcanzaron un total de 4.550.879,87 euros. La principal fuente de recursos proviene de la asignación tributaria a través del Fondo Común Interdiocesano, con 2.843.545,06 euros.

A esa cifra se suman 787.770,59 euros procedentes del patrimonio y otras actividades, además de 886.060,11 euros en otros ingresos corrientes.

Dentro de este último grupo se incluyen 9.681,25 euros por servicios, 569.589,40 euros en subvenciones públicas corrientes y 306.789,46 euros provenientes de instituciones diocesanas.

Las aportaciones directas de los fieles sumaron 33.504,11 euros, desglosadas en 12.536,11 euros recaudados en colectas y 20.968,00 euros en otras contribuciones.

En cuanto a los ingresos extraordinarios, la diócesis contabilizó 101.684,92 euros. De ellos, 94.200,00 euros proceden de enajenaciones de patrimonio y 7.484,92 euros de otros ingresos extraordinarios.

En conjunto, el total de ingresos —ordinarios y extraordinarios— asciende a 4.652.564,79 euros.

Gastos y equilibrio presupuestario

Los gastos ordinarios de la Diócesis de Zamora se han elevado a 3.389.998,41 euros, distribuidos entre las principales áreas de acción diocesana.

Las acciones pastorales y asistenciales supusieron 160.930,44 euros, divididos en 104.699,48 euros para actividades pastorales, 40.042,92 euros para actividades asistenciales, 5.000,00 euros de ayuda a la Iglesia universal y 11.188,04 euros destinados a otras instituciones diocesanas.

El mantenimiento del clero representa una de las partidas más importantes, con 1.296.137,27 euros, de los que 1.168.119,99 euros corresponden a retribuciones y 128.017,28 euros a cotizaciones y seguridad social.

El personal seglar suma 952.740,13 euros, con 724.556,76 euros en salarios y 228.183,37 euros en seguridad social.

La conservación de edificios y gastos de funcionamiento asciende a 980.190,57 euros, cifra que refleja el esfuerzo en mantenimiento del patrimonio y el sostenimiento de la actividad ordinaria.

Los gastos extraordinarios suman 1.262.566,38 euros, de los cuales 64.893,44 euros corresponden a programas de rehabilitación y 5.745,73 euros a otros gastos excepcionales.

El total de gastos coincide con los ingresos, con 4.652.564,79 euros, lo que demuestra el equilibrio financiero alcanzado en el ejercicio, según ha apuntado el obispo.

Gestión patrimonial

José Manuel Chillón ha explicado que el patrimonio diocesano se está gestionando desde una lógica de servicio, aprovechando inmuebles que ya no cumplen función pastoral para darles un uso social o comunitario. Esta estrategia busca "poner en valor los bienes de la Iglesia para que sigan siendo espacios útiles para la sociedad".

Por su parte, el obispo ha subrayado que el proceso de apertura y revisión es una tarea compartida poniendo como ejemplo que "cuando una mujer viuda con una pensión mínima da un euro en una bandeja, tiene derecho a saber dónde va ese euro y cómo se utiliza. Esa es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso".

Ambos insistieron en que la labor de la Iglesia en Zamora se sostiene gracias a la colaboración de los fieles y de quienes, incluso sin compartir la fe, reconocen su papel social, cultural y asistencial.

"El Día de la Iglesia Diocesana es una oportunidad para recordar que todos formamos parte de esta comunidad que sirve, acompaña y sostiene la esperanza de nuestra tierra", ha aseverado el obispo.

"Una casa de cristal"

Bajo el lema 'Tú también puedes ser santo', la Iglesia zamorana ha recalcado la relación entre la vida espiritual y la gestión económica responsable, entendida como una forma concreta de servicio y compromiso.

El obispo de Zamora también ha insistido en la importancia de mantener una Iglesia abierta y comprometida con la sociedad. Fernando Varela ha asegurado que quieren mostrarse "como esa casa de cristal, una casa de transparencia.

La economía también es una llamada a la santidad, porque en el día a día estamos llamados a vivir con profundidad y a servir a los demás desde la mística de lo ordinario".

El prelado zamorano ha recordado el proceso de transformación que la diócesis ha vivido en los últimos años desde su llegada, orientado a fortalecer la gestión, la participación y la rendición de cuentas.

"No es fácil romper dinámicas instaladas en el conformismo, pero queremos que esta casa sea una casa de acogida, de buen gobierno y de servicio a Zamora", ha asegurado.

Por su parte, el ecónomo ha subrayado que la economía de la Iglesia zamorana "no son sólo cifras o balances, sino una expresión de vida comunitaria y de compromiso con la gente".

José Manuel Chillón ha apuntado que "las cifras tienen corazón, porque detrás de cada número hay tiempo, entrega y vocación. Todo en Zamora puede parecer pequeño, pero nada es insignificante, y precisamente ahí radica nuestro mayor valor".