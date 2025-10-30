Última llamada para disfrutar de la magnífica exposición dedicada a Ramón Álvarez en la Diputación de Zamora

La Diputación de Zamora ha decidido ampliar hasta el 9 de noviembre, incluido, la exposición 'Espejo del alma', dedicada al escultor zamorano Ramón Álvarez Prieto, debido a "la gran aceptación y acogida" que ha tenido entre el público desde su apertura el pasado 22 de septiembre.

La muestra se exhibe en la sala de exposiciones del Palacio de La Encarnación, en la plaza de Viriato, y puede visitarse todos los días, tanto laborables como festivos, en horario de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.

En principio iba a clausurarse el 2 de noviembre, pero la institución provincial ha decidido mantenerla abierta una semana más ante la respuesta del público zamorano y de los visitantes.

'Espejo del alma' reúne 28 obras del imaginero Ramón Álvarez Prieto (1825–1889), uno de los grandes maestros de la escultura religiosa española, con motivo del bicentenario de su nacimiento. Se trata de un homenaje a su legado y a la profunda huella que dejó en la Semana Santa y en el arte sacro de Zamora.

La exposición, comisariada por José Ángel Rivera de las Heras, presenta por primera vez las figuras del escultor desde una perspectiva centrada en los rostros y las expresiones humanas. A través de ellas se muestran diferentes etapas de la vida y emociones que van desde la ternura o la humildad hasta la desesperación o la alegría.

Entre las piezas más destacadas figuran el Niño Jesús de Pasión, el San José con el Niño Jesús, la Virgen de la Saleta, el Jesús Nazareno, la Inmaculada Concepción, la Virgen del Carmen, la Virgen de la Esperanza, el Ecce Homo, la Virgen de las Angustias, el Cristo de la Agonía, la Virgen de los Dolores y el Cristo de las Mercedes, entre otras.

Organizada y patrocinada por la Diputación Provincial, la muestra cuenta con la colaboración del Instituto de Estudios Zamoranos 'Florián de Ocampo'. Los textos que acompañan a las piezas han sido elaborados por Luis Felipe Delgado de Castro, con la participación de Ángel Luis Esteban Ramírez y Antonio Andrés Martín Alén.

Según la Diputación, la exposición ofrece "una oportunidad única para contemplar la obra de un autor imprescindible del arte religioso zamorano y reflexionar sobre la condición humana a través de sus semblantes".

Quienes aún no la hayan visitado disponen de unos días más para hacerlo y disfrutar de este recorrido por la espiritualidad y la emoción talladas en madera por el maestro Álvarez Prieto.