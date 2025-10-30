La Confederación Hidrográfica del Duero multa a Manzanal de Arriba por vertidos en un valle único de Zamora

La Confederación Hidrográfica del Duero ha impuesto una multa de 5.000 euros al Ayuntamiento de Manzanal de Arriba por el vertido de aguas residuales procedentes del núcleo urbano con escasa o nula depuración, que ha provocado un "significativo impacto en el medio".

El organismo acusa al municipio de incumplir en numerosas ocasiones las condiciones de la autorización de vertido, tras una denuncia de Ecologistas en Acción.

Las denuncias formales por parte de la organización comenzaron en 2020, aunque hay constancia de quejas de particulares desde al menos 2014. Ecologistas subrayan que, aunque llamativo, este caso "no es un ejemplo aislado" en la provincia, ya que existen numerosos puntos donde la falta de depuración de aguas pasa inadvertida.

Contaminación en el valle de La Zapatera

La tolerancia a la degradación de arroyos y ríos es persistente y constituye, en su opinión, "una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en el medio fluvial".

En Manzanal de Arriba, los vertidos afectan al valle de La Zapatera, único en la provincia por su orografía, flora y fauna. La organización explica que este valle se salvó de anegarse tras la construcción de los pantanos en el curso medio del río Tera.

Sus fuertes pendientes, superiores al 35%, han formado un desfiladero que alberga diversas especies amenazadas de lepidópteros, además de ser un espacio valioso para el estudio de musgos y líquenes.

La vegetación incluye robles, alisos, cerezos silvestres, espino blanco, álamos negros y temblones, brezales húmedos atlánticos y una insólita variedad de helechos. También se localizan restos arqueológicos y etnográficos catalogados como bienes integrantes del patrimonio cultural, recuerdan desde Ecologistas en Acción.

En relación con la gestión de aguas, en 2022 se licitó una depuradora con un presupuesto de 43.615,33 euros, que finalmente se llevó a cabo.

Sin embargo, la organización explica que la instalación parece insuficiente para el flujo de visitantes y residentes en verano, o bien presenta discrepancias entre el proyecto original y su ejecución material.

El proyecto contemplaba una depuradora de oxidación total para 100 habitantes, con un sistema de descomposición biológica y un rendimiento de depuración del 90 %.

A esto se suma que, tras su instalación, la depuradora no se ha sometido a limpieza periódica. La Diputación Provincial ofrece un Plan de Apoyo y Servicio de limpieza de fosas sépticas, mediante el cual los ayuntamientos adheridos pueden solicitar la limpieza con bonificación en el servicio, algo que en Manzanal de Arriba no se ha aplicado.

La consecuencia de esta gestión ha sido una contaminación recurrente que hace "intransitable" el valle cada verano por los malos olores y mantiene un perjuicio persistente sobre el medio ambiente.

Ecologistas en Acción y ciudadanos reclaman que el Ayuntamiento investigue la situación y ponga sobre la mesa "una solución definitiva" para frenar el deterioro del valle y sus ecosistemas únicos.