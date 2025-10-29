La cafetería del Hospital Virgen de la Concha permanecerá cerrada temporalmente

La cafetería del Hospital Virgen de la Concha permanecerá cerrada los días 1 y 2 de noviembre por el inicio del nuevo contrato de gestión de las cafeterías y del servicio de máquinas expendedoras en los centros hospitalarios de Zamora.

Durante ese periodo, los usuarios y el personal del hospital podrán utilizar las máquinas de vending instaladas en diferentes puntos del complejo. Además de las ubicaciones habituales, se habilitarán nuevas zonas con este servicio: el hall de entrada principal, las plantas tercera, cuarta y quinta del Edificio 1 y la zona del muelle de descarga, en la planta -1.

La Gerencia de Asistencia Sanitaria ha informado de que a partir del lunes 3 de noviembre se reabrirá el servicio de cafetería en el espacio destinado habitualmente al personal del hospital. Este local también estará disponible para el público general mientras duren las obras de adecuación en la cafetería de la entrada principal.

Desde la Gerencia se ruega “disculpen las molestias que esta situación pueda ocasionar” y se recuerda que la medida responde a la reorganización temporal derivada del nuevo contrato de gestión.