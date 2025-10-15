Zamora abre la puerta a la investigación mundial sobre el envejecimiento con el Congreso Silver Economy

Entrega de uno de los premios del Congreso Silver Economy de Zamora a Raúl Antúnez-Conde Hidalgo

El VII Congreso Internacional Silver Economy arrancará el 27 de noviembre en el Teatro Ramos Carrión de Zamora. La Diputación Provincial organiza este simposio internacional, que reunirá durante tres jornadas a líderes, académicos, investigadores y profesionales de numerosos ámbitos, con la intención de transformar el envejecimiento en una oportunidad de desarrollo.

La cita se desarrollará del jueves 27 al sábado 29 de noviembre con inscripción gratuita. El encuentro está dirigido tanto a profesionales de la sanidad como a empresarios, emprendedores y agentes sociales. La jornada inaugural comenzará a las 10.10 horas con la mesa de trabajo titulada 'Nuevos avances en la investigación sobre el envejecimiento: patologías de la tercera edad'.

La sesión se abrirá tras la entrega de documentación a las 09.00 horas y la presentación oficial a las 10.00 horas, a cargo de la dirección académica, encabezada por Ana Isabel Sánchez Iglesias y Florencio Vicente Castro. El panel estará moderado por María José Fermoso, directora de la Escuela Universitaria de Enfermería de Zamora.

VI Congreso Silver Economy de Zamora María Lorenzo Ical

El doctor Manuel Collado, investigador del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, será el primer ponente. A continuación, intervendrá la doctora Silvia Ortega, ginecóloga y obstetra en el Hospital Universitario San Francisco de Asís. Después será el turno del doctor Manuel Sarmiento, investigador del Instituto de Biomedicina de Sevilla, que abordará los efectos del envejecimiento en el sistema inmune y su respuesta frente a tumores cerebrales.

La doctora Silvia María Díaz Prado, catedrática de la Universidad de La Coruña y experta en Terapia Celular y Medicina Regenerativa, cerrará esta mesa de trabajo. Posteriormente se celebrará la lección inaugural a cargo del cirujano Diego González Rivas y la intervención magistral del doctor Tomás Sobrino.

El congreso incluye también un apartado de presentación de trabajos, que optarán a premios económicos aportados por la Fundación Caja Rural de Zamora. La mejor comunicación será galardonada con 5.000 euros, mientras que el mejor trabajo de Buenas Prácticas obtendrá 2.000 euros. Los dos mejores pósteres recibirán 1.000 euros cada uno.

El plazo para la entrega de propuestas finalizará el 10 de noviembre a las 23.59 horas. Tanto los trabajos que compitan por los premios como los que no lo hagan serán evaluados por el Comité Evaluador Internacional.

Zamora se convierte, según los organizadores, "sin complejos en la cúpula internacional de la investigación en materia de envejecimiento".