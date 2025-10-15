Las llamas devoran una vivienda en Corrales del Vino

Incendio de una vivienda en Corrales del Vino Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Zamora

Efectivos del Parque Zona Centro del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación de Zamora han sofocado esta tarde un incendio declarado en una vivienda de Corrales del Vino.

El aviso se recibió a las 17.42 horas en el centro coordinador de emergencias 112 de Castilla y León. El fuego se había detectado en una casa situada en la calle La Oliva del municipio. Hasta el lugar se desplazaron dotaciones que actuaron de manera inmediata para sofocar las llamas.

La rápida intervención permitió controlar el incendio con celeridad. Según fuentes del Consorcio, se evitó que las llamas se propagaran con mayor virulencia al resto de la vivienda o a los inmuebles colindantes. La actuación impidió que se produjeran daños mayores en el entorno afectado.

Un bombero en el tejado de la vivienda de Corrales del Vino Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Zamora

Durante el operativo no se registraron daños personales. La Guardia Civil colaboró con los bomberos en tareas de seguridad, regulando el tráfico y controlando el acceso a la zona mientras se desarrollaban los trabajos de extinción.