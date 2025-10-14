Rompiendo la brecha digital con los mayores de Zamora: la Diputación impartirá cursos en nuevas tecnologías

Un instante de la reunión entre el Servicio de Fondos Europeos y Emprendimiento y la UNED en la Diputación de Zamora

La Diputación de Zamora, en el marco del proyecto Silver Jobs y en colaboración con el Centro Asociado UNED Zamora, pondrá en marcha una nueva fase de capacitación en competencias digitales dirigida a la población 'Silver'.

Con este programa buscan reducir la brecha tecnológica que dificulta el día a día de las personas mayores y reforzar sus conocimientos en el uso de las nuevas tecnologías.

Esta formación servirá para "poner en valor la cultura y el patrimonio de cada zona" y también para aplicar estrategias que contribuyan a mejorar el bienestar físico y emocional de los participantes.

La iniciativa se desarrollará tras la preparación específica de diez personas que ya han recibido formación en esta tecnología disruptiva y que ahora serán las encargadas de impartir los contenidos.

El plan contempla llegar a un mínimo de 50 localidades en España y otras 50 en Portugal. Cada localidad contará con, al menos, cinco participantes.

La formación será presencial, aunque los alumnos dispondrán de hasta 20 horas adicionales de control y seguimiento tutorial mediante conexión telemática o telefónica. El sistema seguirá la metodología semipresencial propia de la UNED.

El seguimiento busca garantizar que los alumnos puedan resolver dudas y actualizar los conocimientos adquiridos en las sesiones presenciales.

Los contenidos incluirán no solo competencias digitales básicas, sino también áreas vinculadas al territorio y al conocimiento específico de cada zona, adaptándose a los diferentes perfiles de los participantes.

La capacitación pondrá especial atención en las tecnologías aplicadas a los servicios sociosanitarios y al envejecimiento activo. Según la Diputación, esta apuesta permitirá "mejorar la autonomía personal y fomentar la participación comunitaria" de las personas mayores.

El objetivo final es reducir la brecha digital a través de una formación integradora y útil que acerque las TIC a la vida cotidiana de la población más veterana.