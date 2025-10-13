Todo lo que debes saber de Las Edades del Hombre en Zamora: inauguración, horarios y precios de las entradas

El jueves 16 de octubre se celebrará el acto de inauguración de 'EsperanZa', la XXVIII edición de Las Edades del Hombre, que tendrá lugar en Zamora durante los años 2025 y 2026, según ha informado la propia organización.

La apertura oficial contará con la presencia del presidente de la Fundación Las Edades del Hombre, Luis Argüello, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, junto a autoridades civiles y eclesiásticas de la provincia.

La muestra permanecerá abierta hasta el Domingo de Resurrección de 2026 y contará con dos sedes principales: la Catedral de Zamora y la iglesia de San Cipriano. El recorrido incluirá más de un centenar de obras de arte de gran valor histórico, patrimonial y artístico.

También se incorporará a la muestra la iglesia del Carmen, que estará destinada a actividades escolares y a los jóvenes, como punto diferenciador de esta nueva edición.

La temática de esta edición se centra en la Esperanza, en consonancia con la conmemoración del Año Jubilar propuesto por el fallecido papa Francisco.

El expontífice subrayó que este período "será un año de esperanza para todo el mundo, que sufre el flagelo de las guerras, los efectos persistentes de la pandemia de covid y la crisis del cambio climático".

Horarios y precios

Los horarios de visita serán de martes a viernes de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, sábados de 10:00 a 20:00 horas, y domingos y festivos de 10:00 a 19:00 horas. Los lunes permanecerá cerrada, salvo los días festivos.

La última admisión será 30 minutos antes del cierre. Habrá días de cierre especiales: 24, 25 y 31 de diciembre de 2025, y 1 y 6 de enero de 2026.

El precio de la entrada general será de 9 euros, mientras que la reducida se fijará en 7,50 euros para pensionistas, mayores de 65 años, menores de 18 años, titulares del carné joven, miembros de familias numerosas, personas en desempleo y personas con discapacidad inferior al 33 %.

Los menores de 12 años y quienes tengan una discapacidad superior al 33 % accederán de forma gratuita, aunque sin incluir la experiencia de realidad virtual.

Las entradas combinadas incluirán la exposición más la experiencia VR por 12 euros, o bien exposición, experiencia VR y guía de mano por 14 euros. En estas modalidades no se aplicarán reducciones.

Habrá visitas guiadas para grupos con un máximo de 20 personas, con un precio de 175 euros. La actividad tendrá una duración de 75 minutos e incluirá la entrada a la exposición, aunque no la experiencia de realidad virtual. Será necesaria reserva previa.

Los visitantes también podrán hacerse Amigos de Las Edades con una tarjeta anual de 25 euros. Esta dará acceso ilimitado a la exposición, un pase para la experiencia VR, una guía de mano, un 10% de descuento en el catálogo y entrada al Monasterio de Santa María de Valbuena, sede de la Fundación. La tarjeta será personal, intransferible y válida durante todo el periodo expositivo.