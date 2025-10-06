El zamorano José Manuel Pascual García, nuevo embajador de España en Sudáfrica: "Asumo este reto con entusiasmo"

El zamorano José Manuel Pascual García, natural de Ceadea de Aliste, es el nuevo embajador de España en Sudáfrica. Aunque el Consejo de Ministros aprobó su nombramiento en abril, el diplomático presentó sus credenciales el pasado viernes ante el presidente del país, Cyril Ramaphosa, en un acto celebrado en Pretoria.

Pascual García es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca y pertenece a la Carrera Diplomática dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores. Este destino supone su primera misión como embajador tras una larga trayectoria en el ámbito internacional y jurídico.

El alistano ha estado destinado en las embajadas de Libia, Sudáfrica, Brasil y Lisboa, y ha ejercido como consejero en la representación española en Portugal entre 2007 y 2012. También desempeñó la segunda jefatura en Libia entre 2004 y 2007 y en Brasil de 2016 a 2020.

Durante la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea, Pascual García fue adjunto del Director General de Asuntos Exteriores en la Secretaría General de Asuntos Europeos. Posteriormente, ocupó el mismo cargo en la Dirección General de Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias. En 2023, presidió en Bruselas el Grupo de Trabajo sobre Derecho del Mar como vocal asesor de la Asesoría Jurídica Internacional.

Entre sus responsabilidades en España destacan su labor como vocal asesor del Gabinete del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores entre 2012 y 2013 y como jefe de gabinete con rango de director general en la Presidencia del Tribunal Constitucional entre 2013 y 2016.

A lo largo de su carrera ha recibido múltiples distinciones, entre ellas la Medalla del Tribunal Constitucional, la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco y las Cruces de Oficial y Encomienda de las Órdenes del Mérito Civil y de Isabel la Católica.

En sus primeras declaraciones como embajador, José Manuel Pascual García ha asegurado que representar a España en Sudáfrica, "con el que nos une una relación histórica y dinámica cada vez más sólida en los ámbitos político, económico, académico y cultural", es un honor y "una responsabilidad que asumo con entusiasmo".

El diplomático zamorano ha subrayado que no afronta esta etapa en solitario, sino que toda la embajada trabaja "con una profunda vocación de servicio, con el firme propósito de estrechar los lazos que nos unen y de apoyar" a todos los españoles que viven, trabajan, estudian o visitan Sudáfrica, "así como en los países de acreditación concurrente: Comoras, Lesoto, Madagascar y Mauricio", ha indicado.

Pascual García también desea que todos los españoles en Sudáfrica "sepan que son una prioridad para nosotros y que tienen en esta Embajada y en mí personalmente un apoyo cercano y comprometido".

"Nuestra misión no se limita a lo administrativo: también queremos ser una presencia activa que escuche, que conecte y que promueva el bienestar y la integración de nuestra comunidad", ha añadido.

El nuevo embajador igualmente ha agradecido "la valiosa labor de los científicos, hispanistas, empresarios y profesionales españoles y sudafricanos que, con su compromiso y dedicación, contribuyen de manera decisiva a reforzar la presencia de España en la región y a tender puentes sólidos entre nuestras sociedades".

Por último, Pascual García ha recordado que la Embajada de España en Sudáfrica ofrece información práctica sobre sus servicios, así como recursos para empresas, estudiantes, investigadores y artistas que deseen desarrollar sus proyectos en el país o viajar a España, con el objetivo de seguir estrechando la cooperación entre ambas naciones.