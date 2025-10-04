Publicada la resolución definitiva de las ayudas para los criadores de razas autóctonas de Zamora

La Diputación de Zamora ha publicado este sábado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la resolución definitiva de las subvenciones para asociaciones de criadores de razas autóctonas de la provincia con un presupuesto total de 55.000 euros para este 2025.

El objetivo de las ayudas pretende preservar la diversidad zoogenética y dar un impulso mayor al mantenimiento del patrimonio genético de las razas autóctonas zamoranas.

Asimismo, se fomenta especialmente la conservación de aquellas razas que están declaradas en peligro de extinción.

En esta convocatoria, las beneficiarias han sido la Asociación Raza Criadores Asnal Zamorano-Leonés, que recibirá un importe de 15.532 euros; la Asociación Española de Criadores de Ganado Bovino de Raza Sayaguesa (16.944 euros); la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Caprino de la Raza de las Mesetas (5.580 euros); y la Asociación Española de Criadores de Raza Alistana-Sanabresa (16.944 euros).

Las subvenciones fueron aprobadas por la Junta de Gobierno de la institución provincial en abril de este año y fue publicada en el BOP el pasado 5 de mayo.

Fueron cuatro las solicitudes presentadas en tiempo y forma. Una vez se han subsanado la documentación en los casos necesarios, todas ellas fueron adjudicatarias.

Según el procedimiento establecido en las bases, las beneficiarias tendrán que justificar ahora la actividad para la que fue concedida la subvención.

Deberá ser antes de recibir el pago de estas, que servirán para costear sus gastos de funcionamiento, la promoción comercial de la raza y la organización y celebración de certámenes expositivos. La ayuda económica es de pago único y cubre el 100% de los gastos justificados.