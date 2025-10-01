Zamora, referente internacional de la diversidad LGTBIQA+ con una nueva edición del Transgress Fest

El Transgress Fest de Zamora alcanza su séptima edición convertido en un símbolo de diversidad cultural y artística, ya a nivel internacional.

El festival se celebrará el próximo sábado 4 de octubre en las aceñas de Cabañales, con entrada gratuita, y reunirá a destacadas bandas internacionales y referentes de la escena nacional LGTBIQA+. El evento pondrá el broche final a la programación de Zamora Orgullosa, que arranca hoy.

El cartel de este año es el más internacional hasta la fecha. Actuarán Dagger Polyester, procedentes de Los Ángeles, y los parisinos Crush of Souls e Infecticide. A ellos se suman artistas y formaciones reconocidas dentro del panorama español como Sorny, Pupi Poisson, Fimosix, Jota Carajota o Pladür, nombres que refuerzan el carácter diverso del festival.

El programa fue presentado esta mañana por el concejal de Turismo, Christoph Strieder, y el organizador del evento, Juan Carlos Barrios. Para Strieder, la evolución del festival desde su primera edición en Zamora es una muestra clara de éxito.

"Música y arte son armas que defienden la diversidad, y esta iniciativa marca la diferencia como un elemento importante para la lucha por la igualdad frente a las diferencias que marca la sociedad actualmente", ha señalado el concejal.

El responsable municipal ha añadido que, en estos siete años, Zamora "ha ganado en tolerancia" gracias al impulso de iniciativas como el Transgress Fest y al respaldo del Ayuntamiento. La cita, recordó, no solo es un encuentro musical, sino también un espacio de visibilidad para el colectivo LGTBIQA+ en la ciudad.

Zamora se suma a la Red Española de Destinos por la Diversidad

En el marco de esta semana de actividades, el concejal ha anunciado, además, que el Ayuntamiento ha iniciado los trámites para adherirse a la Red Española de Destinos por la Diversidad (REDD). Este organismo, respaldado por el Ministerio de Industria y Turismo, Diversa Global y JN Global Project, busca ofrecer destinos turísticos inclusivos.

"Es un compromiso ético para destacar y diferenciar en un mercado global un destino turístico concreto", ha explicado Strieder, quien subrayó que los destinos que forman parte de esta red son espacios que garantizan "un ambiente seguro y libre de discriminación para todas las personas".

La propuesta para la adhesión de Zamora a la REDD será llevada a Pleno en las próximas semanas. "Empezamos un camino que espero podamos conseguir lo antes posible y que nuestra ciudad tenga el sello de destino de diversidad", concluyó el concejal.