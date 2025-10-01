Cuatro heridos, entre ellos dos menores, en un tremendo accidente de tráfico en la A-66 a la altura de Cubillos

Imagen de uno de los vehículos afectados por el accidente Bomberos de la Diputación de Zamora

Un accidente de tráfico registrado en la mañana de este miércoles en la Autovía A-66, a la altura del kilómetro 266 en sentido Zamora, concretamente en el municipio de Cubillos, ha dejado cuatro personas heridas, entre ellas dos menores.

El siniestro se ha producido a las 06:41 horas tras una colisión por alcance entre dos turismos.

Como consecuencia del impacto, una de las víctimas quedó atrapada en el interior de uno de los vehículos, lo que obligó a la intervención de los Bomberos del parque Centro de la Diputación.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Emergencias Sanitarias – Sacyl y personal del centro de salud Zamora Rural. Los servicios médicos movilizaron una UVI móvil y dos ambulancias de soporte vital básico.

La UVI móvil ha trasladado al Hospital de Zamora a una niña de 5 años. Una mujer de 50 años fue evacuada en una ambulancia de soporte vital básico con personal de la UVI móvil, mientras que dos varones, de 48 y 7 años, fueron atendidos y trasladados en otra ambulancia de soporte vital básico con apoyo de Atención Primaria.

Los bomberos durante la intervención Bomberos de la Diputación de Zamora

Según los datos ofrecidos por los bomberos de la Diputación, a la llegada de los efectivos, se encontraron con un primer vehículo cuyo ocupante, un hombre, había podido salir por sus propios medios.

En el segundo turismo viajaban cuatro personas: un varón y un menor de edad, que también pudieron salir sin ayuda, y dos ocupantes atrapados, una mujer en estado de inconsciencia y una menor que permanecía en su dispositivo de retención infantil.

Así, los bomberos, en coordinación con los equipos de emergencias sanitarias, procedieron a la estabilización del vehículo y de las afectadas, realizando posteriormente las labores de excarcelación para su extracción y traslado al centro hospitalario de Zamora.

Todos los heridos fueron ingresados en el Hospital de Zamora.