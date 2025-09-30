Zamora inicia la cuenta atrás para volver a saborear los mejores quesos en Fromago: "En 2026 queremos subir de nivel"

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez y la responsable de Eilza, Sara Fregeneda, presentan la nueva edición de Fromago

Zamora empieza a oler a los mejores quesos. La cuenta atrás para la edición Fromago 2026 ya es una realidad con la puesta en marcha de un cronómetro que indica los días y horas que quedan para el evento, que se celebrará del 17 al 20 de septiembre de 2026.

Este martes, la Diputación de Zamora y la Escuela Internacional de Industrias Lácteas (Eilza) daban las primeras informaciones sobre cómo será el evento y los objetivos de la nueva edición.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, ha comenzado su intervención ensalzando el "éxito de organización y gestión" de 2024. Asimismo, ha avanzado que la anterior edición tenía el foco puesto en la "consolidación" y en 2026 quieren "subir de nivel".

Recordaba que el año pasado hubo unos 304 stands, 230 empresas y más de 300.000 visitantes dejando una imagen de Zamora "espectacular". Sin embargo, no se conforman y quieren mucho más.

La feria tuvo un impacto económico de 14 millones, los expositores vendieron 170 toneladas de queso y unas 8.000 personas disfrutaron del tradicional túnel del queso. Además, también hubo hueco para los productos zamoranos que maridan con el queso, permitiéndoles así que tuvieran "un escaparate".

La feria tuvo 1.200.000 euros de impacto publicitario y, por cada euro invertido, Zamora recibió cinco euros. A partir de esta puesta en escena, en noviembre, tendrán una reunión con las instituciones y también invitarán a patrocinadores para "ver las cantidades que pone cada uno".

Faúndez ha anticipado que la institución provincial destinará 550.000 euros al evento, como en 2024, aunque van a reforzar la imagen de promoción de la feria. El presidente ha asegurado que estarán presentes en la Feria de Málaga, del 4 al 7 de diciembre, y también están en gestiones con la Junta y el Patronato de Turismo para hacer otras labores.

Comienza la cuenta atrás para una nueva edición de Fromago

Por otra parte, la responsable de Eliza, Sara Fregeneda, ha asegurado que el principal objetivo que tienen en 2026 es "aumentar el número de stands como de expositores", cuyo plazo de inscripción ya se abrió en el mes de abril.

Asimismo, ha matizado que hay un 30% del espacio ya vendido y un 50% que está reservado, pese a que en esta edición han ampliado el hueco para poder dar una mayor cabida a los participantes.

En cuanto a los precios, se mantienen en la línea del año anterior, 600 euros más IVA hasta el 27 de febrero y 800 euros más IVA hasta mayo. "Queremos que sea una edición de crecimiento, que nos sigan conociendo", añade Fregeneda.

Además, ha puesto el foco en la cobertura de comidas y cenas para visitantes y expositores. Este es uno de los puntos en los que quieren mejorar. Para ello, los responables de Eilza se van a reunir con hosteleros y hoteleros para "mejorar el servicio y aumentar la oferta gastronómica en variedad y espacios".

En cuanto a la identidad visual, Fromago está de estreno. Para este 2026 el logo son triángulos, que simbolizan la cuña del queso, y era la forma que faltaba ya que en las ediciones anteriores utilizaron los cuadrados y el circulo.

"Sigue manteniendo los mismos patrones para no perder la identidad visual", afirma.