La ex-borrasca Gabrielle descargará en tres provincias de Castilla y León con fuertes tormentas y granizo

La ex-borrasca Gabrielle, que comenzó como huracán, hará su aparición en Castilla y León este domingo 28 de septiembre, afectando de manera especial a las provincias de León, Salamanca y Zamora.

La Aemet advierte que, aunque la perturbación pierde intensidad, las condiciones serán "inestables y húmedas", con lluvias y rachas de viento que pueden llegar a ser fuertes en varios puntos de España, con incidencia en el suroeste de la Comunidad.

Según los últimos datos de previsión, la provincia de León será probablemente la que registre las lluvias más intensas y persistentes de las nueve provincias de Castilla y León.

León tiene avisos especiales de lluvias muy fuertes y constantes, con una probabilidad del 100% durante la tarde y noche en varios intervalos horarios.

Las temperaturas oscilarán en territorio leonés entre los 11°C de mínima y hasta 24°C de máxima, con el valor más alto alrededor del mediodía. El viento soplará moderado del noreste, con rachas que pueden superar los 40 km/h durante la tarde.

De madrugada y hasta primera hora de la mañana pueden darse lluvias débiles, aunque no muy extensas (alrededor de 0.5 a 0.9 l/m² entre las 8:00 y las 9:00).

La probabilidad de precipitación crece significativamente durante la tarde, superando el 90% entre las 12:00 y las 18:00 horas, donde también son posibles algunos chubascos intensos y tormentas localizadas. Por la noche las lluvias irán remitiendo, aunque aún será posible algún chubasco aislado.

Mientras, en Salamanca, se esperan cielos cubiertos y chubascos tormentosos, especialmente durante la madrugada y por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 12°C y 17°C. La probabilidad de lluvia es alta, con un riesgo del 100%, y se prevén rachas de viento del noreste que podrían alcanzar los 34 km/h.

Zamora vivirá un día con intervalos nubosos y lluvias débiles, aunque por la tarde podría haber tormentas acompañadas de granizo. Las temperaturas se moverán entre 12°C y 22°C, con sensación térmica de 9°C por la mañana y hasta 27°C por la tarde. El viento soplará moderado, con rachas que podrían superar los 42 km/h durante la noche.

Aemet alerta de que las lluvias intensas podrían provocar "inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas", por lo que el nivel de peligro es elevado.

En el resto del territorio está previsto que llueva en la mayoría de las provincias de Castilla y León, especialmente por la tarde, con una probabilidad de lluvia muy alta que alcanza el 100% en varios intervalos horarios.

Durante la mañana el riesgo de precipitaciones será bajo, pero a partir del mediodía y durante la tarde se esperan lluvias moderadas a intervalos en todo el territorio autonómico, incluyendo Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid, además de Salamanca y Zamora.

El fenómeno que llega desde el oeste de la península continuará desplazándose hacia el sureste, afectando en los próximos días al sur y este peninsular, con lluvias muy fuertes y persistentes en puntos de Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana y Cataluña.

Las islas Baleares también podrían experimentar chubascos tormentosos entre lunes y martes, con acumulaciones de hasta 200-250 mm en algunas zonas.