Un centenar de pescadores llenan los alojamientos de Villaralbo en busca del mejor ejemplar de España

l diputado de Juventud y Deportes, Juan del Canto; el alcalde de Villaralbo, Santiago Lorenzo; y el presidente del Comité de Agua Dulce de la Federación de Pesca, Paulino Cobreros

Villaralbo acoge desde el 25 al 28 de septiembre el LVI Campeonato de España de Selecciones Autonómicas y la Concentración Nacional de Agua Dulce Flotador, una cita que reúne a un centenar de deportistas llegados de toda España. La competición servirá como selectivo para el Mundial de 2026.

El presidente del Comité de Agua Dulce de la Federación de Pesca y Casting de Castilla y León, Paulino Cobreros, explicó que "no es el primer campeonato de España que traemos para Zamora y seguramente traeremos más, porque el escenario está gustando mucho entre los pescadores y deportistas".

Paulino Cobreros ha precisado que la modalidad es con flotador, "el corcho de toda la vida", y que la puntuación se establece por el peso total de las capturas, que se devuelven vivas al agua.

El diputado de Juventud y Deportes, Juan del Canto, ha destacado durante la presentación que el escenario de Villaralbo es "uno de los mejores de toda España".

Del Canto también ha destacado que este campeonato es una oportunidad para difundir tanto la práctica deportiva como el patrimonio natural y turístico de Zamora. "Hasta que no lo ves, no sabes el volumen de gente que se mueve en este deporte", ha señalado.

Por su parte, el alcalde de Villaralbo, Santiago Lorenzo, ha puesto en valor el impacto económico y turístico de la cita. "Este tipo de competiciones nos permite albergar un turismo deportivo que mueve la economía de Villaralbo", ha asegurado.

Según ha explicado el regidor, el municipio y sus alrededores llevan toda la semana completos, con hoteles y casas rurales ocupados. "La gente está encantada con el escenario y con el trato que reciben", ha apuntado.

La organización ha agradecido finalmente la colaboración de la Diputación de Zamora y del Ayuntamiento de Villaralbo en la creación y mantenimiento del espacio de pesca, con un recorrido de cinco kilómetros. Y ha reconocido la implicación de la Junta de Castilla y León, que contribuye a mantener el escenario en perfecto estado.