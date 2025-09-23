Cuarenta años caminando por Asprosub: la marcha que comenzó en Toro e hizo historia en Zamora

La Marcha Asprosub celebrará su 40 edición el próximo domingo 5 de octubre, consolidada como "la marcha de las marchas" y un referente del tercer sector en Zamora.

La caminata reunirá a miles de participantes en un recorrido que partirá de la Marina a las 09.30 horas, y se dirigirá hasta las instalaciones de Asprosub en Morales del Vino, donde se realizará una jornada de puertas abiertas.

Un espacio muy interesante y novedoso para la época, ya que como ha explicado Isidro Deza, gerente de la Fundación Personas, el centro de Asprosub sigue un estilo nórdico, inspirado en Suecia, Noruega y Dinamarca.

Desde su creación en los años 80, se diseñó con habitaciones individuales, mucha luminosidad y espacios que permiten a las personas sentirse "en casa" mientras acceden a áreas de trabajo y actividades. "Este modelo hace que nuestros usuarios tengan un hogar y no solo una residencia", destacaba Deza durante la presentación de la marcha en Caja Rural de Zamora

De vuelta, la meta se situará en el parque de León Felipe, donde se ofrecerán actuaciones musicales a cargo de Miguel Álvarez, DJ Diamond y Angely, a partir de las 11.30 horas.

Este año, toda la recaudación se destinará a la recuperación de la comarca de Sanabria, tras los devastadores incendios de este verano. "Queríamos que aquello que se recaude tenga un impacto real en quienes más lo necesitan", ha explicado Isidro Deza.

Una marcha que comenzó yendo a Toro

La primera marcha, en 1983, cubría el trayecto entre Zamora y Toro. "Fuimos un poco insensatos, pusimos a la gente a caminar de cara a Toro por la carretera nacional", ha recordado Patricio Santana, presidente de Asprosub.

En aquel año, la respuesta de la ciudadanía superó todas las expectativas y más de 8.000 personas participaron. Con los años, el recorrido se modificó hacia Morales del Vino, combinando la caminata con la visita al centro y haciendo la actividad más accesible para las familias.

Por su parte, Narciso Prieto, director de comunicación de la entidad, ha querido destacar "el esfuerzo, el tesón, el cariño, la pasión, la entrega, todo lo que representan cuarenta años de Asprosub. Este proyecto es un referente para todo Zamora". Por ello ha querido dar las gracias a las familias y los profesionales "que han hecho posible esta marcha".

Patricio Santana ha finalizado destacando que la marcha no es solo una caminata, sino un motor de inclusión y participación en Zamora. "Nos ha abierto todas las puertas de la sociedad zamorana y de las instituciones. Gracias a ella hemos podido acercarnos a miles de personas y familias que nos han acompañado durante todos estos años", ha explicado.