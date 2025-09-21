La 'Capilla Sixtina' de la escuela primaria está en Zamora: un encantador museo que te trasladará a tu infancia

Olor a libro nuevo, a goma, a tiza... Son esos recuerdos los que nos conectan directamente con nuestra infancia. ¿Quién no recuerda las cartillas de caligrafía, los ábacos o esa Enciclopedia Álvarez, que fue el manual de cabecera de miles de alumnos en toda España?

Pues en la bella Zamora existe un espacio expositivo que puede trasladarte literalmente al aula de cuando eras un infante. Desde el 25 de marzo de 2025, la Perla del Duero cuenta con un Museo Pedagógico, dedicado por entero a la historia y evolución de la escuela pública española con un nivel de detalle excepcional.

En pleno entorno del Castillo y la Catedral de Zamora, un edificio modernista de principios del siglo XX alberga este tesoro educativo, con 230 metros cuadrados y un patio de 800 metros, donde el visitante se siente transportado a las aulas de otra época.

Aula del Museo Pedagógico de Zamora

El museo recrea cinco modelos de escuela, desde finales del siglo XIX hasta la democracia, mostrando pupitres, cuadernos, libros y útiles de enseñanza de todas las épocas. Cada espacio conserva la identidad del edificio y distingue cada época de forma fiel. Un auténtico paseo por la historia de la educación pública española, con todo lujo de detalles.

Además, todo el espacio expositivo es inclusivo. Cualquier persona con limitaciones físicas o psíquicas puede disfrutar del recorrido gracias a pictogramas, infogramas y carteles de lectura fácil.

Y en la última parte, el visitante puede caminar entre pupitres y experimentar la escuela de cerca, una experiencia casi inmersiva que combina nostalgia y aprendizaje para todo aquel que lo visite.

El trabajo de una vida

Detrás de tan encantador museo está el profesor Bienvenido Martín, que desde 2002 ha recolectado todo tipo de materiales escolares por todo el Noroeste español y que ahora cuenta con una colección incalculable.

"Siempre me gustó mi profesión y me apasionaba la enseñanza. Quería transmitir a mis alumnos la historia de la escuela y sus recursos", recuerda. Al principio, reunía piezas en las aulas de la Escuela de Magisterio de Zamora, pero pronto se dio cuenta de que había un patrimonio que no podía quedar escondido.

Material educativo del Museo Pedagógico de Zamora

Bienvenido Martín empezó buscando objetos antiguos en la provincia de Zamora y luego en otras zonas del oeste peninsular, como Ávila, Cáceres, Badajoz y Ourense.

Algunos materiales han sido aportados por sus propios alumnos, otros los encontraba en escuelas cerradas, los compraba o se los facilitaban vecinos de los propios lugares que visitaba. "Queríamos que no se perdiera nada. Todo lo que podía desaparecer, lo guardábamos para el museo", explica.

Cada cuaderno, libro o pupitre que conservó este docente tenía una historia y permitía reconstruir la vida escolar de generaciones pasadas.

Una Enciclopedia Álvarez, en el Museo Pedagógico de Zamora

Tras años de mucho trabajo, la colección, que estaba a la vista para unos pocos en el Campus Viriato, pudo trasladarse al edificio modernista junto al Castillo, donde ahora da visibilidad a muchas de las piezas.

El proyecto se fraguó gracias al apoyo del Ayuntamiento de Zamora, que firmó un convenio con la Universidad de Salamanca en 2021 para ceder el edificio de los antiguos laboratorios municipales y adaptarlo como espacio expositivo.

Exterior del Museo Pedagógico de Zamora

Además, el edificio en sí mismo es digno de admiración. Se trata de una creación del arquitecto barcelonés Francesc Ferriol, autor de buena parte del legado modernista de Zamora, como por ejemplo el Teatro Ramos Carrión.

Bienvenido Martín explica que se empeñó en que el museo se ubicara en el edificio de los antiguos laboratorios municipales para que "fuera parte del corazón cultural de Zamora", junto al Castillo y cerca de otros espacios patrimoniales.

"Allí se concentra gran parte de la oferta histórica y cultural de la ciudad, y el museo podía así integrarse y llegar a todos los visitantes", señala.

Un homenaje a los ilustres de la educación en Zamora

Como decíamos, el museo alberga todo tipo de material escolar de diferentes épocas y, entre las piezas más valiosas, se encuentra un cuaderno escolar de 1898, considerado la "joya" más antigua del museo.

Martín destaca que el museo no solo muestra materiales, sino que también rinde homenaje a maestros ilustres y zamoranos que dejaron huella en la educación, como Antonio Álvarez, creador de la Enciclopedia Álvarez, y otros docentes de la provincia, como Herminio Ramos, Justa Freire o Benita Jambrina.

Personajes ilustres de la educación en Zamora en el Museo Pedagógico

Martín subraya que estas colecciones permiten a los visitantes conocer de primera mano cómo se educaron generaciones completas y poner en valor la labor de los docentes a lo largo de las diferentes épocas.

Un recibimiento muy positivo

Desde su inauguración en marzo de 2025, el museo ha recibido más de 6.000 visitantes. Entre ellos, muchos turistas extranjeros, que destacan la riqueza del patrimonio educativo acumulado y valoran que España conserve con tanto mimo la memoria de su escuela pública. "Están sorprendidos y agradecidos de encontrarse con un museo así", explica Martín.

Visitantes en el Museo Pedagógico de Zamora

Los libros de visitas recogen también la impresión de los visitantes nacionales. Muchos destacan la organización del espacio, la calidad del material y el cuidado en la restauración.

Algunos han llegado a escribir que el museo es "la Capilla Sixtina de la cultura material de la escuela" y resaltan la combinación de historia y nostalgia que ofrece a todas las edades.

Material escolar recuperado para el Museo Pedagógico de Zamora

Las visitas son gratuitas de lunes a sábado, de 10:00 a 14:00 horas. Además, se organizan visitas guiadas que pueden consultarse en el recibidor de la entrada.

Estas permiten conocer en detalle la colección, la historia de la enseñanza y las curiosidades de un museo que combina contenido histórico con un espacio cultural emblemático.

Aula del Museo Pedagógico de Zamora

El Museo Pedagógico de Zamora se consolida así como un atractivo turístico y cultural imprescindible en una visita a la ciudad.

No solo acerca a niños y jóvenes al conocimiento de la escuela de otras épocas, sino que también ofrece a todos los visitantes un viaje por la memoria de la infancia, la educación y la identidad educativa de España.