Medallas y homenaje en Zamora a los héroes que lucharon contra el fuego: "Representáis lo mejor de la tierra"

Homenaje a los Bomberos Forestales que combatieron el fuego en Zamora en Alcañices Fotografía: Ayuntamiento de Alcañices.

El Auditorio Municipal de Alcañices se ha llenado, en la noche de este viernes, 19 de septiembre, de emoción, gratitud y orgullo en un acto que va a quedar grabado en la memoria colectiva de la comarca.

El Ayuntamiento de Alcañices, bajo la dirección de su alcalde David Carrión Gallardo, organizó un sentido homenaje a los bomberos forestales que combatieron contra los devastadores incendios del verano.

Un verano marcado por el coraje

Durante los meses más calurosos del año, los incendios forestales azotaron la región con una intensidad sin precedentes. En medio del humo, las llamas y el peligro, decenas de bomberos forestales se enfrentaron a condiciones extremas para proteger vidas, hogares y ecosistemas.

El evento de ayer fue un reconocimiento público a esa entrega incansable.

Palabras que encendieron el corazón

El acto comenzó a las 21:00 horas con la intervención del alcalde David Carrión Gallardo, quien expresó con firmeza: "Hoy no solo agradecemos, celebramos la valentía. Cada uno de ustedes representa lo mejor de nuestra tierra: compromiso, sacrificio y humanidad."

A continuación, se proyectó un emotivo video con imágenes reales de las labores de extinción.

Reconocimiento y ovaciones

Cada unidad de bomberos recibió una medalla conmemorativa, entregada por representantes del Ayuntamiento. El auditorio estalló en aplausos cuando todos posaron para una foto de familia.