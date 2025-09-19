Sanabria sigue viva y espera al turista con toda su belleza: la Diputación lanza en Naturcyl su campaña dedicada a la comarca

El Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora ha presentado este jueves en Naturcyl, la Feria Internacional de Ecoturismo de Castilla y León, que se celebra del 19 al 21 de septiembre en el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia), la campaña 'Sanabria Viva, en Sanabria te espera', con la que busca atraer visitantes a la comarca tras el grave incendio forestal sufrido en agosto.

El diputado de Educación, Cultura, Turismo, Emigración y Patrimonio Artístico, Víctor López de la Parte, ha explicado a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, que la institución ha tenido que redirigir su estrategia.

"Nuestra idea era presentar el programa entero de actividades para 2025 en torno al eclipse, pero los catastróficos incendios del verano nos han obligado a dar una vuelta a la campaña", señaló.

Víctor López de la Parte, durante la presentación de la campaña dedicada a Sanabria en Naturcyl 2025

La iniciativa quiere trasladar un mensaje claro para toda España. "Sanabria está más viva, sigue viva en nuestros bosques, en nuestros ríos, en nuestras montañas, esperando al viajero con el mejor de los recibimientos, con su producto gastronómico, su patrimonio cultural y su patrimonio natural en pleno apogeo", ha resaltado López de la Parte.

El público objetivo se centra en la Comunidad de Madrid, por su cercanía y su importancia como mercado turístico. El diputado subrayó que, tras la "intoxicación" mediática provocada por las imágenes de los incendios, es necesario recordar que la comarca es "resiliente" y que "Sanabria sobrevive".

La campaña se desplegará en varias fases. Comenzará con la difusión de un vídeo promocional en redes sociales y medios especializados en turismo.

Además, se organizarán dos encuentros con influencers, uno orientado a creadores de contenido en Instagram, TikTok y Facebook, y otro con autores de blogs de viajes, "que siguen siendo muy influyentes porque la gente quiere ver experiencias y recomendaciones", ha apuntado el diputado.

En octubre está previsto un acto gastronómico en Madrid, con un puesto instalado durante una semana en un mercado de abastos de la capital, que servirá tanto para promocionar Sanabria como para establecer contactos comerciales entre productores locales. La agenda continuará en noviembre con más actividades en otras ciudades, entre ellas Málaga.

La Diputación Provincial insiste en que la campaña responde también a la demanda del territorio. "Es una campaña que parte de la necesidad que nos trasladaron alcaldes y profesionales del sector turístico en Sanabria, que han sufrido un verano muy malo debido a los incendios", ha detallado López de la Parte.

Finalmente, el diputado ha explicado que el proyecto pretende ser "un push de autoestima, un balón de oxígeno" para hosteleros, vecinos y comerciantes de la zona.

"Queremos recordarles que Sanabria, a pesar de las adversidades, sigue viva y que tienen que seguir siendo nuestros mejores embajadores", finalizaba.