Zamora gana una nueva vista de su imponente muralla, oculta durante años por varios edificios

El Ayuntamiento de Zamora ha concluido el derribo de las construcciones anexas a la muralla en la cuesta del Mercadillo. La intervención ha permitido liberar un nuevo paño del primer recinto amurallado de la ciudad, dentro de la estrategia municipal para recuperar este monumento histórico y mejorar la imagen urbana del entorno.

El concejal de Obras, Pablo Novo, ha explicado que "con esta actuación se eliminan una serie de construcciones que durante años ocultaban y deterioraban la visión del muro, permitiendo que podamos volver a recuperar su valor patrimonial y mejorar el aspecto urbano de este entorno".

Los trabajos han incluido la demolición de edificaciones y la limpieza de la vegetación que había proliferado en la zona.

Muralla en la cuesta del Mercadillo

Se trata de un terreno de unos 1.200 metros cuadrados cuya recuperación ha supuesto una mejora sustancial de las vistas de la muralla desde la avenida de la Feria.

Las máquinas han completado la retirada de escombros y el Ayuntamiento ya ha recibido los terrenos tras la finalización de los trabajos.

Novo ha señalado que "este derribo se suma a otras intervenciones ya realizadas en distintos puntos de la ciudad para recuperar la muralla y ponerla en valor como seña de identidad histórica y turística de Zamora".

Cronología de la liberación

El Ayuntamiento de Zamora ha llevado a cabo un "ambicioso proyecto histórico" de liberación de la muralla medieval desde 2016; y la inversión municipal alcanza los 5 millones de euros hasta 2024.

Es en este año cuando el Ayuntamiento inicia las primeras expropiaciones en la avenida de la Feria y se establece un plan sistemático para recuperar el lienzo medieval.

Más adelante, en 2021, el Gobierno de España anuncia una partida de 1,7 millones de euros, dentro de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Además, el Ministerio de Cultura asume la titularidad del monumento, con lo que el secretario general de Cultura, Víctor Francos, confirmaba entonces que la licitación arrancaría en 2022. La ejecución se planificó para 2024-2025, aunque no ha estado exenta de retrasos y polémicas

Hubo que esperar hasta 2023, para que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León levantara la medida cautelar sobre la paralización del derribo de cuatro viviendas en la avenida de la Feria. Una medida que había provocado que la obra estuviera paralizada dos años a causa de un recurso judicial.

En marzo de 2024, el Ayuntamiento presenta el proyecto para rehabilitar los cinco tramos "más deteriorados". La inversión se mantiene en 1,7 millones de euros con fondos europeos, con el consiguiente compromiso de que los trabajos deben finalizar antes de mediados de 2026.

Los cinco tramos seleccionados son los jardines del Castillo, San Bernabé, Avenida de la Feria, Puerta de Doña Urraca y Ronda del Degolladero.

El 8 de agosto de ese mismo año se derriba una vivienda en la calle Postigo. La demolición del inmueble junto al Portillo de la Lealtad costó 73.000 euros y la expropiación había tenido un coste previo de 87.000 euros adicionales. La actuación permitió abrir una calzada de 6,25 metros por 8,80 metros de profundidad.

El 21 de agosto comienza el derribo más grande de la avenida de la Feria. Se derruyen cuatro viviendas de los números 43 al 49. La inversión total alcanza un millón de euros: 800.000 euros en expropiaciones y 200.000 euros en demolición.

El derribo libera 51 metros lineales adicionales de muralla. Con esta actuación, el Ayuntamiento consigue despejar 340 metros de fortificación desde el número 7 de la avenida de la Feria hasta la bajada de San Martín.

Un mes más tarde, la Junta de Gobierno Local aprueba dos nuevas expropiaciones. Las parcelas en la calle Ramón Álvarez, junto al arco de Doña Urraca, cuestan 84.500 euros. Afectan a 400 metros cuadrados de terreno en una zona estratégica para el proyecto.El objetivo es crear una zona visitable con acceso desde la calle Mesones.

En febrero de 2025, el Ayuntamiento concede la licencia para las obras de rehabilitación de los cinco tramos. El Estado debe cumplir los plazos establecidos para la ejecución.

El primer tramo abarca desde Baltasar Lobo hasta el actual Museo Pedagógico. Ha sufrido varios desprendimientos y requiere intervención definitiva. El segundo tramo va del parque de San Bernabé hasta el cubo de la Puerta de San Martín.