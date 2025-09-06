Zamora, amenazada de nuevo por las llamas: declarado un incendio de nivel 1 en Castromil

La preocupación ha regresado a la provincia de Zamora por un nuevo incendio forestal declarado en la localidad de Castromil, en la comarca de Puebla de Sanabria, próximo al anterior de A Mezquita.

Según han informado desde la Junta de Castilla y León, el fuego se originó en la tarde del pasado viernes, 5 de septiembre, y los primeros trabajos se centraron en la frontera entre la provincia zamorana y Ourense.

Y es que, pese a que a última hora informaron de que la situación era "favorable", en la mañana de este sábado este ha sido elevado al nivel 1 del Índice de Gravedad Potencial (IGR).

En estos momentos, se encuentran trabajando en el lugar un total de 13 medios: dos agentes medioambientales/celadores, dos cuadrillas terrestres, un bulldozer, dos cuadrillas helitransportadoras y seis helicópteros.

Las causas que han originado las llamas están siendo investigadas y la superficie afectada se encuentra en perimetración.