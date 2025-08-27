Los 24 pueblos de Zamora que se beneficiarán de cerca de 900.000 euros del programa 'Crecemos'

La Junta de Gobierno de la Diputación de Zamora donde se han aprobado las ayudas para el programa 'Crecemos'

La Junta de Gobierno de la Diputación de Zamora ha dado luz verde a 878.807,28 euros destinados al programa 'Crecemos' para niños y niñas de la provincia de 0 a 3 años y del que se beneficiarán un total de 24 municipios.

Dichas ayudas, impulsadas por la Junta de Castilla y León, están dirigidas a la conciliación de la vida laboral y familiar en el ámbito rural y se enmarcan dentro del área de Familia de la institución provincial.

Los 24 municipios beneficiarios son los siguientes:

Bermillo de Sayago, Bóveda de Toro, Camarzana de Tera, Cobreros, Coreses, Corrales, Fermoselle, Ferreras de Abajo, Fuentelapeña, Fuentesaúco, Fuentes de Ropel, Manganeses de la Lampreana, Manganeses de la Polvorosa, Monfarracinos, Muelas del Pan, Quiruelas de Vidriales, Roales (primera y segunda unidad), San Cristóbal de Entreviñas (primera y segunda unidad), Santa Cristina de la Polvorosa, Santibáñez de Vidriales, Tábara, Venialbo, Villanueva de Azogue y Villanueva del Campo.

No obstante, en la sesión de este miércoles, se han aprobado en total 1.031.107,28 euros en la Junta de Gobierno de la institución provincial que contemplan medidas en distintos ámbitos como el ya mencionado de la conciliación, además de para el fomento de la natalidad y el impulso de distintas entidades locales, ganaderas y culturales.

La Diputación de Zamora ha concedido 36.300 euros a más de una treintena de personas, en concreto 37, por nacimiento o adopción en las entidades locales de menos de 20.000 vecinos.

Por otro lado, se han destinado 30.000 euros a la Asociación para la Integración Sensorial Neurológico Motórico para mejorar la calidad de vida de los pacientes que presenten problemas visuales, cognitivos, vestibulares y propioceptivos.

Con el dinero podrán contar con un neuropsicólogo, un pedagogo terapéutico con especialidad en Audición y Lenguaje y un especialista en logopedia.

En el ámbito cultural se han concedido 16.000 euros a la Asociación Etnográfica Bajo Duero, que este año celebra su 45º aniversario en el que prevén hacer diferentes actividades.

Por último, se ha ratificado el convenio de colaboración con la Unión Profesional de Apicultores de Zamora que contempla una ayuda de 70.000 euros para crear una envasadora comunitaria bajo el objetivo de promover la profesionalidad y mejorar la competitividad del sector y de la calidad de las mieles que se producen en la provincia zamorana.