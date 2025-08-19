La Diputación y la Junta coordinan la recuperación urgente del agua potable en los pueblos afectados por el fuego

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, con el director general de SomaCyL José Manuel Jiménez

La Diputación de Zamora y la Junta de Castilla y León impulsan la reparación inmediata de las infraestructuras de abastecimiento de agua que han resultado dañadas por los incendios en distintos municipios de la provincia.

Su intención es recuperar los servicios básicos y restablecer cuanto antes la normalidad en el suministro, para garantizar el abastecimiento seguro en todos estos núcleos de población.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, se ha reunido esta mañana en la Institución Provincial con el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental y de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente SomaCyL, José Manuel Jiménez, para abordar la situación y coordinar los trabajos de reparación.

En el encuentro, analizaron los informes elaborados por los técnicos de la Diputación, en colaboración con los ayuntamientos, que identifican los núcleos más afectados. Según explicó Faúndez, se actuará con rapidez para "evitar daños en los abastecimientos derivados por futuras lluvias".

Las labores de recuperación serán ejecutadas por la Junta a través del SomaCyL y comenzarán de forma inmediata. El compromiso de ambas administraciones es "restablecer el servicio lo antes posible" y garantizar un abastecimiento seguro para la población.

Los municipios afectados son Riofrío de Aliste, donde las captaciones han quedado dañadas; Valer de Aliste, con la captación igualmente afectada; y Uña de Quintana, donde las placas solares y el cableado del suministro eléctrico del sondeo han resultado quemados.

En Villanueva de la Sierra, Vigo de Sanabria y San Martín de Castañeda también se han visto perjudicadas las captaciones de agua potable.