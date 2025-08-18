Agility en la calle Ferrocarril de Zamora

Agility en la calle Ferrocarril de Zamora

Zamora

Un completo gimnasio para perros en Zamora

El Ayuntamiento mejora la zona de suelta de canes en la calle Ferrocarril.

Más información: El pabellón Ángel Nieto se ilumina con nueva tecnología LED y ahorrará un 53% en electricidad

Publicada

El Ayuntamiento de Zamora ha completado nuevas mejoras en la zona de suelta de perros de la calle Ferrocarril, incorporando elementos de entrenamiento tipo 'Agility' que permiten a las mascotas ejercitarse de forma segura y adaptada.

Entre los nuevos equipamientos se incluyen un balancín, un aro para el salto y una valla, diseñados para fomentar la actividad física, la estimulación y la interacción entre los animales y sus propietarios.

Estas actuaciones se suman a las realizadas durante la urbanización de la calle, cuando se procedió al cercado integral del espacio, dando respuesta a las demandas de los usuarios habituales de esta área de esparcimiento canino.