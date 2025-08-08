Segundo campeonato mixto de petanca en Villaralbo: un impulso al deporte tradicional zamorano

Laura Huertos, técnico de comunicación de Caja Rural de Zamora; Benito, organizador del Campeonato Mixto de Petanca; y Santiago Lorenzo, alcalde de Villaralbo

Villaralbo se prepara para celebrar este sábado, día 9, la segunda edición del Campeonato Mixto de Petanca, una iniciativa que busca promocionar este deporte tradicional en la provincia de Zamora.

La cita tendrá lugar en el patio de las escuelas, habilitado expresamente para el evento, ya que las tres pistas permanentes del paseo del río resultan insuficientes para acoger a los participantes.

Laura Huertos, técnico de comunicación de Caja Rural de Zamora, ha destacado la larga colaboración de la entidad con el Club Amigos de la Petanca. "Llevamos años ayudando a los pueblos a mover un poco la actividad", señalaba Huertos, que agradeció el apoyo del Ayuntamiento de Villaralbo y de todos los colaboradores que hacen posible el campeonato.

El alcalde de Villaralbo, Santiago Lorenzo, agradeció a los organizadores por elegir su municipio y subrayó el compromiso local con la promoción de la petanca. "Durante todo el año, nuestros vecinos pueden disfrutar de este deporte en tres pistas permanentes situadas en un entorno muy bonito, el paseo del río", explicó. Lorenzo añadió que la petanca está arraigando cada vez más en la población, con un crecimiento constante en la demanda de pistas.

En esta edición, el campeonato se enmarca dentro de las fiestas patronales de Nuestra Señora de la Asunción, que se celebran del 12 al 17 de agosto. "El campeonato será una parte importante", indicaba el alcalde.

Benito, organizador del torneo, explicó que esta competición se lleva realizando más de veinte años gracias a la colaboración de Caja Rural y Harina Tradicional Zamorana, sin subvenciones ni ayuda pública. "Estamos orgullosos de contar con el respaldo de Caja Rural para promover el deporte en Zamora", afirmó.

El torneo contará con la participación de más de 22 parejas, entre jugadores locales y de toda Castilla y León, incluyendo federados y aficionados. Benito enfatizó que el campeonato es abierto y "no hay que estar federado para jugar, solo que te guste la petanca".

Por su parte, otro de los organizadores del Club Amigos de la Petanca destacó el esfuerzo por fomentar el deporte en Villaralbo, especialmente entre los jóvenes y mujeres, ya que la participación es paritaria en la provincia. "Hemos organizado torneos locales para que los chavales se acerquen a este deporte tradicional", explicó.

El campeonato se desarrollará en formato comprimido, desde las 9 de la mañana hasta las 14 horas. "Queremos que sea un evento interesante y dinámico, sin perder la esencia del juego", añadieron los organizadores.