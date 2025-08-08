Un mujer fallecida y tres heridos en un accidente múltiple en la N-122 a la altura de Zamora

Un mujer falleció es tarde y otras tres personas resultaron heridas en un accidente de tráfico múltiple registrado a la altura del kilómetro 471 de la N-122, a la altura de Zamora.

El siniestro, según confirmaron fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2, tuvo lugar pasadas las 19,30 horas y en el mismo se vieron implicados un camión, una furgoneta y dos turismos que circulaban en dirección Portugal.

Inmediatamente, el Centro de Emergencias ha movilizado a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Zamora y a los equipos de Emergencias Sanitarias Sacyl, que ya trabajan en la zona para atender a los heridos y asegurar la vía.

En el lugar del siniestro el personal sanitario confirmó el fallecimiento de una mujer y atendió a otras tres personas, dos varones y una mujer, que fueron trasladadas posteriormente en ambulancias soporte vital básico al Complejo Asistencial de Zamora.