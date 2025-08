El Ayuntamiento de Zamora reclamará a la empresa los costes tras la explosión de gas en Regimiento de Toledo

El Ayuntamiento de Zamora ha anunciado que reclamará a la empresa responsable de la obra los costes derivados de la explosión de una tubería de gas ocurrida el pasado 1 de agosto en la calle Regimiento de Toledo.

Los daños afectaron viviendas, locales comerciales y varios servicios municipales, entre ellos la ORA, limpieza, alumbrado público y Bomberos que tuvieron que intervenir con urgencia para restablecer la normalidad.

El concejal de Obras, Urbanismo, Movilidad y Participación Ciudadana, Pablo Novo, señaló que desde el primer momento se instó a la empresa gestora de la red y a la subcontrata encargada de la obra civil a comenzar con la mayor rapidez las reparaciones prioritarias en viviendas y locales afectados, dejando para un segundo plano la peritación económica.

"El lunes ya comenzó el peritaje de las cuestiones particulares que afectan a las personas perjudicadas por la explosión", indicó Novo.

Además, el concejal de Urbanismo explicó que se está realizando una valoración detallada de los costes que han asumido los servicios municipales para luego exigir su pago a la empresa responsable.

Por su parte, el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, respondió a las reclamaciones sindicales de CCOO y UGT sobre la gestión y la seguridad en las obras.

Guarido ha querido explicar que toda la red de tuberías del subsuelo zamorano que es propiedad del Ayuntamiento está registrada en la plataforma digital Inkolan. "Todas las empresas que realizan obras en la ciudad deben estar inscritas en esta plataforma, que es pública, previa abono de una tasa", afirmó.

Según Guarido, "toda la información sobre las tuberías es accesible para las empresas que trabajan en el subsuelo".

El alcalde aclaró que el Ayuntamiento no puede supervisar directamente la seguridad y la salud en obras privadas, ya que "no es legal ni posible" intervenir en obras que no son de su competencia directa.

Además, Guarido quiso recordar que la seguridad laboral corresponde a las empresas, que cuentan con sus propios planes de seguridad y delegados, y a los sindicatos para denunciar cualquier irregularidad.

Por su parte, el primer teniente de alcalde y concejal de Promoción Económica y Protección Ciudadana, David Gago, informó sobre el estado del trabajador herido en el accidente.

Este empleado, que sufrió quemaduras de consideración, estuvo ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid y ya ha recibido el alta médica. "Estamos satisfechos y contentos de que esta persona se haya recuperado tras un suceso que impactó a toda la ciudad por las imágenes que vimos", señaló Gago.

Gago también detalló que los servicios municipales actuaron de forma rápida y coordinada tras la explosión. Los Bomberos y la Policía Municipal fueron los primeros en intervenir, seguidos por los equipos de limpieza y alumbrado público, encargados de restablecer los servicios municipales

Además, el área de Urbanismo realizó en esos días una evaluación urgente de los edificios para permitir que aquellos que no sufrieron daños graves pudieran ser habitados nuevamente.

Sin datos de la investigación

Sobre la investigación del incidente, el Ayuntamiento señaló que aún no dispone de informes oficiales, que dependen de la Policía Nacional y la Subdelegación del Gobierno en Zamora. "No tenemos información detallada sobre las causas. Suponemos que será la Policía Nacional quien determine las responsabilidades", comentó Gago.

Asimismo, Guarido confirmó que la empresa responsable de la obra cuenta con un seguro que cubrirá los daños ocasionados. "No tenemos duda de que el seguro pagará los costes, como ya ocurrió en un caso anterior donde se abonaron 125.000 euros por el incendio de Cobadu", recordaba el regidor zamorano.