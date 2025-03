El renacer de David García tras el accidente que casi le cuesta la vida: "No quería vivir sin un brazo y me lo coloqué"

Si una no lo viera con sus propios ojos, costaría creer el 'milagro' que es ver a David García, alcalde de Roales del Pan, sentado y con una sonrisa en el salón de su casa. Si no fuera por su muleta, su brazo izquierdo en cabestrillo y las escasas cicatrices en su mano derecha, no podría creerme que este hombre de 48 años sufrió un terrible accidente de tráfico que pudo acabar con su vida.

Aquel 5 de septiembre, el también diputado por Vox en la Diputación Provincial salía en moto de su casa en El Pego con destino el palacio de la Encarnación para acudir a la Asamblea General del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil. Pero sobre las 10.45 horas, su moto y una furgoneta impactaron en un cambio de rasante, entre este municipio y Venialbo.

Las circunstancias del accidente están judicializadas, por lo que pocos detalles más se pueden ofrecer. Lo que sí se puede certificar es que el brutal del choque, donde el cuerpo de David sufrió todo el daño, cambió su vida para siempre.

Diputación de Zamora Evacuado en helicóptero el alcalde de Roales tras sufrir un accidente de moto

El alcalde de Roales perdió su pierna izquierda por debajo de la rodilla y sufrió una fractura múltiple de húmero, cúbito y radio, con arrancamiento de nervios mediano y cubital, con pérdida de masa muscular en brazo izquierdo. Fueron necesarias más de nueve horas de intervención para recomponer ese brazo izquierdo, del que ahora está pendiente de recibir múltiples microcirugías para realizar un estudio de transferencias nerviosas.

Y solo diez días después de aquello, el diputado roaleño salía de la UCI sin una sola secuela interna o neurológica. Actualmente está "luchando" para recuperar la movilidad y funcionabilidad con rehabilitación y fisioterapia intensiva, y aún ha tenido ganas de recibir a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León en su hogar.

"No tenía miedo por mí, sino pánico por no ver más a mi familia"

"Estoy físicamente mellado, pero más fuerte que nunca". Así responde David a la pregunta de cómo se encuentra. La voz se le mantiene serena hasta que recuerda lo que se le pasaba por la cabeza cuando se vio tendido en el frío asfalto. El alcalde de Roales no perdió el conocimiento en ningún momento, pese a la gravedad de su amputación y el dolor que suponía tener "colgando" su brazo izquierdo.

David García muestra su chaqueta y casco con los que sufrió el accidente

Tras el tremendo choque, aún tuvo el cuajo de advertir al conductor de la furgoneta que llamara de inmediato al 112, consciente de la gravedad de sus heridas. Pero su mente se focalizaba en su familia: "No tenía miedo por mi, sino pánico por no poder volver a ver a mi familia. No despedirme de ellos".

Mientras llegaban las asistencias, David tuvo también la sangre fría de colocarse el brazo izquierdo. Un gesto de indescriptible dolor que ahora los médicos que le tratan le indican que fue fundamental para que no lo haya perdido. "Cuando te enfrentas a la muerte, hay un momento de serenidad en el cuerpo y no me dio tiempo a pensar demasiado", explica.

Sobre cómo pudo tener la sangre fría de hacerse esa maniobra en un momento tan sumamente delicado, David se retrotrae a su época como guardia municipal en San Sebastián durante los años más duros de la lucha contra ETA.

También cree que le ayudó la disciplina que le dio formarse en aeronáutica pero, sobre todo, en los años de estudio en de su oposición. "Tienes que ser muy disciplinado, mi cerebro es muy analítico y en situaciones complicadas saco lo mejor de mí", explica.

Aunque también fue vital la primera ayuda que llegó al lugar y por la cual los ojos de David se llenan de lágrimas. "La primera en llegar fue la doctora de atención primaria que estaba en el consultorio de El Pego", explica. Ella realizó un torniquete de urgencia que logró que el alcalde de Roales no se desangrara mientras el helicóptero medicalizado llegaba hasta el lugar.

También agradece enormemente el "excelente equipo" de traumatología del Hospital Universitario de Salamanca. "Me trataron espectacular desde que llegué y todo el tiempo que estuve ingresado", apunta. David considera que estuvo en las mejores manos y da gracias "por los profesionales de la sanidad que tenemos en este país".

"Tengo una capacidad física increíble"

Tras salir de la sedación a la que sometieron a David, él se despertó "pensando dónde estaba mi brazo. El pie era consciente de que lo había perdido, pero no quería vivir sin un brazo". Tal fue la fuerza que el alcalde de Roales tenía dentro que "me incorporé de la cama, me puse de pie de una forma espectacular".

De hecho, todos los médicos por los que David ha pasado ya coinciden en que "tengo una capacidad física increíble". Y es que, a parte de los daños en su brazo y pierna, el alcalde de Roales no tiene ni un rasguño o daños internos.

Él presume de ser "un fofibueno que hacía crossfit" y bromea sobre que eso le ha salvado. Y puede que sea eso o que el destino es caprichoso. Porque solo unos centímetros más en el centro, y David hubiera sufrido una disección en la aorta directa al corazón.

David García mira su casco, que solo tiene un rasguño

Sobre su brazo, el alcalde de Roales reitera que fue el equipo médico de Salamanca quien lo salvó. Pero la realidad es que "está completamente destrozado, no hay nervios conectados". Por eso ahora, los siguientes pasos se centran en intentar que sea funcional, a través de "muchas y complicadas cirugías".

Para ello, David ha sido derivado al Hospital de la Paz en Madrid, donde la eminencia en cirugía de la mano y cirugía plástica reparadora Aleksandar Lovic ha tomado su caso. Este experto debe realizar una prueba de constraste en la zona para comprobar los daños finales en la extremidad y, de ahí, decidir el tratamiento.

Un pueblo volcado

David es consciente de la importancia de sus lesiones, pero con una positividad contagiosa, asegura que "ahora que la chapa y pintura ha terminado tenemos que ir a recuperar el brazo". Y mientras esto ocurre, aunque evidentemente está de baja médica, sigue con un ojo en los devenires de su pueblo.

Él mismo reconoce que Roales del Pan es un municipio particular. "Es un pueblo complicado, no había mucha unión entre nosotros", reconoce. Pero su llegada a la Alcaldía pareció cambiarlo todo. Llegó a ser primer edil casi por casualidad, convirtiéndose en el primer alcalde Vox en la provincia de Zamora. Pero más allá de las siglas, su intenso trabajo durante su primera legislatura le dió no solo la reelección, sino una aplastante mayoría absoluta.

Un apoyo que no iba a ser menos tras su terrible accidente, pero que, aún así, ha abrumado al alcalde. "No me lo esperaba, he tenido el apoyo masivo de todo el pueblo", explica entre lágrimas. Él lo achaca a que ha intentado llevar su gestión con "eficiencia, humanidad y planificando a largo plazo, para mejorar la calidad de vida de los vecinos".

De hecho, aunque su equipo de gobierno está ahora al frente del Ayuntamiento, "vienen a casa a reunirse conmigo y me tienen al día de todo". De poco sirve que sus médicos y su familia le insistan en que "no me altere" porque David asegura que "un alcalde no deja de ser alcalde".

Le anima especialmente que sus vecinos estén "muy unidos" en estos momentos de recuperación de su alcalde y que, incluso, la oposición esté arrimando el hombro durante su ausencia. Eso sí, avisa que en cuanto le sea posible, volverá a dar mucha guerra porque "mi cabeza está ordenada y no quiero que se pierda nada de los proyectos en los que me busqué la vida para conseguir financiación".

"He llorado más por los padres de Arancha que por mí"

La vida no ha sido fácil para este alcalde y su pueblo en los últimos años. Y es que el 23 de octubre de 2023 el municipio de Roales se paralizó por entero tras la trágica muerte de Arancha Corcero, de 27 años, por el ataque de cinco perros de pastoreo en un camino de concentración parcelaria.

Un suceso que conmocionó a toda la provincia y que afectó especialmente a David, quien se convirtió en el portavoz de la familia ante el acoso de la prensa amarillista. "Era mi deber protegerlos, evité por todos los medios que hablaran con ellos e hicieran sangre del asunto", explica.

De hecho, el alcalde recuerda momentos en los que pidió la presencia de la Guardia Civil para alejar a algunos medios de comunicación de la vivienda de los padres de Arancha. "Era repugnante, se metían en las casas de los vecinos a buscar morbo y yo salí a dar la cara para que les dejaran en paz".

David explica que aún a día de hoy "he llorado más por los padres de Arancha que por mí". El alcalde se encargó de visitar a la familia a diario y de ayudarles en todo aquello que fuera necesario. "Delante de ellos mantenía la compostura, pero por las noches me rompía porque pensaba que podía ser mi hija", reconoce.

Así que cumpliendo la promesa que le hizo a los padres de Arancha, el alcalde de Roales endureció la normativa municipal para imponer multas de hasta 200.000 euros a los dueños de los perros que ataquen a una persona provocando lesiones muy graves e irreversibles o ingreso hospitalario superiores a tres días.

La lucha con la Seguridad Social

Por si el accidente y su recuperación no fueran lo suficientemente graves, David también está batallando con un gigante más: la Seguridad Social. Pese a que en las actas de la Diputación Provincial consta que el diputado roaleño acudía aquella mañana al palacio de la Encarnación por motivos laborales, el INSS no reconoce su accidente como laboral.

Y todo porque el alcalde de Roales no salió con su moto desde su domicilio en dicha localidad, sino en otra vivienda que tiene en El Pego, y en la que también reside a temporadas.

"Es una auténtica locura, me parece inverosímil", se queja. La maquinaria del Estado se "agarra" a una resolución que indica que los accidentes laborales solo serán tal si el afectado sufre el suceso en el transcurso entre su vivienda habitual y el centro de trabajo.

Un reconocimiento nada baladí teniendo en cuenta los grandísimos gastos médicos añadidos que el accidente le acarrean y le van a acarrear a David. Por lo pronto, él mismo ha adelantado 8.200 euros de la prótesis que ya lleva en su pierna amputada. Si bien está en trámites para que le rembolsen dicha cantidad en el Sacyl.

Pero el alcalde de Roales necesita otra serie de cuestiones como una silla de ruedas, cabestrillos o una cama articulada que "afortunadamente me puedo costear". Pero no deja de pensar en las miles de personas en España "que se ven atrapadas en una burocracia y donde el Estado no les ampara".

Además, al no reconocerse ese accidente laboral el alcalde de Roales pierde más de 1.500 euros al mes. "No puedo ir a la Diputación, ni a los plenos ni a las comisiones", recalca. Y, por supuesto, tampoco continuar con su trabajo como docente.

David se muestra muy enfadado con el sistema social actual. "No puede ser que haya gente necesitando protección al que se le está dando la espalda". Explica que el 95% de los casos como el suyo "se deniengan sistemáticamente por defectos de forma".

Por ello cree que la Seguridad Social "está de espaldas a la ciudadanía", y se queja de que muchos no pueden reclamar judicialmente por no tener la capacidad económica para ello. "Me parece una auténtica locura, porque es una situación muy complicada, la gente no tiene dinero para pagar sus pleitos mientras al Estado no le cuesta", recalca.

Como servidor público está muy enfadado porque "el actual estado del bienestar es una quimera. Solo es una maquinaria gigante de recaudación y está desatendiendo las necesidades de los trabajadores".

Pero por si a alguien le queda duda de la fortaleza de David García, asegura que llevará su reclamación hasta las últimas consecuencias, mientras, al mismo tiempo sigue luchando por recuperarse y volver a tomar el mando de Roales cuanto antes.