El Ayuntamiento de Morales del Vino explica por qué no puede abrir sus piscinas este verano

Continúa la polémica en torno a la no apertura de la piscina municipal del municipio zamorano de Morales del Vino debido a que las instalaciones de la misma no se encuentran adecentadas para recibir a los bañistas. Menos de una semana después de que los vecinos iniciasen una recogida de firmas en la localidad para exigir al Consistorio la apertura del recinto este verano, ante el temor de tener que desplazarse a otros municipios para darse un baño, el Ayuntamiento ha respondido en una carta en la que ha hecho referencia a los hechos sucedidos desde que la empresa Primus Invictus S.A. se hizo cargo de la cesión de la piscina en 2015, hace ya nueve años.

El Consistorio ha señalado que, durante los últimos días, han sido conocedores de la "preocupación" de algunos vecinos de Morales del Vino ante la posibilidad de la no apertura de la piscina y ha recordado que el 16 de marzo de 2015 la empresa Primus Invictus S.A. se hizo cargo de la concesión de todo el complejo deportivo, gobernando, en aquel momento, el Partido Popular.

"En las elecciones de mayo de ese mismo año, entra a gobernar el Ayuntamiento de nuestro municipio un tripartito. Durante el gobierno de ese tripartito comienzan los incumplimientos en los pagos del canon, luz, agua y gas sin que en ningún momento se les haga requerimiento alguno", ha señalado el Consistorio, asegurando que, "a pesar de estos incumplimientos, es el propio Primus Invictus quien decide llevar al Ayuntamiento a un contencioso en el año 2018 con una reclamación de casi dos millones de euros que afortunadamente se falló a favor del Ayuntamiento".

Miguel Piorno: "Mezclar anteriores gestores no es un buen argumento"

Miguel Piorno, alcalde de la localidad entre 2015 y 2019 por Ciudadanos en un tripartito con Agrupación Independiente y PSOE, ha respondido al Consistorio en otra misiva asegurando que "mezclar anteriores gestores municipales con el respeto a la legalidad al que se debe todo representante público no es un buen argumento para intentar justificarse". "Lo que se desprende de la carta remitida a los vecinos de Morales del Vino y Pontejos pagada con dinero de todos, no es una búsqueda de soluciones sino una justificación de incompetencia de gestión que ha tenido el actual equipo de Gobierno Municipal del Partido Popular, pese a cobrar un cuantioso sueldo para trabajar por todos los vecinos", ha afirmado Piorno.

El exalcalde ha considerado que "está bien buscar soluciones" pero ha recordado al actual equipo de Gobierno municipal que "han tenido seis años de mandato para gestionar el problema de la piscina municipal que ellos mismos generaron, buscando el apoyo en el pleno, no intentando explicar lo inexplicable a la ciudadania que nombro unos representantes que también es la oposición y a los que puntualmente deberían haber informado, nos consta que no ha sido así dado que nos han solicitado información al equipo de gobierno municipal 2015-2019".

Además, ha asegurado que "deberían haber impedido el cierre de las instalaciones municipales, y nuevamente no saben gestionar". "Tanta irresponsabilidad como demuestra ahora este escrito acusando veladamente que el problema lo originamos nosotros atenta contra la inteligencia de los vecinos. Queda claro quiénes son responsables de la situación actual de las instalaciones municipales, y queda claro que son ellos los que hicieron todos los contratos de adjudicación de las instalaciones", ha afirmado el exregidor.

También ha señalado que "cuando te equivocas en política, sobre todo si tienes una alta responsabilidad, no pides justificación, te vas, por respeto a la ciudadanía y porque ya no eres merecedor de tal responsabilidad". "Repetir una mentira mil veces, no la convierte en verdad", ha insistido Piorno, que ha pedido que se explique "por qué se realizó una obra faraónica como las instalaciones que cedió a Primus Invictus por la ridícula cantidad de 1.200 euros al año, habiendo costado 300.000 euros más de lo presupuestado y pagado con gasto corriente en el ejercicio 2015, que para que lo entiendan, es el dinero destinado al pago de los servicios y proveedores básicos, como todo buen gestor sabe".

Además, ha recordado que "durante los años 2015-2019 funcionaron todas las instalaciones para disfrute de los vecinos de Morales del Vino y Pontejos fue a partir del 2019 cuando dejamos el equipo de Gobierno, cuando dejaron de prestar servicio para los vecinos, deberán por tanto justificar el motivo por el cual están cobrando un salario mensual con vacaciones pagadas si a todas luces no han sabido gestionar", ha zanjado en su carta.

Esperar a que la sentencia sea firme para resolver el contrato

En la misiva del actual equipo de Gobierno del PP este recuerda que en mayo de 2019 volvieron a acceder al Ejecutivo municipal y que, "comprobados los datos en relación a la deuda de la concesionaria que gestiona el Centro Deportivo con el Ayuntamiento, comienza a tener conversaciones, visitas al centro y a tramitar los oportunos requerimientos para subsanar la situación económica existente de la concesionaria con el ayuntamiento".

"En el año 2020 llega la conocida pandemia COVID-19 y con este motivo cierran las instalaciones de todo el complejo deportivo. Cuando la situación sanitaria permitió volver a abrir las instalaciones, la empresa concesionaria decide no abrir la piscina climatizada a pesar de que este ayuntamiento se oponía rotundamente. A partir de ahí, además de los ya mencionados requerimientos en relación a la deuda que mantiene Primus Invictus con este ayuntamiento comienzan los requerimientos para que abran todas las instalaciones y cumplan con las obligaciones del contrato", ha añadido.

Además, ha señalado que, en aquel momento, el Consistorio abrió expediente de reclamación de deuda en vía de apremio "que ya se ha trasladado a la Diputación para su cobro", también de imposición de penalidades "por todos los incumplimientos graves de la empresa Primus Invictus y solicitud de reparación de las instalaciones deportivas debido al abandono de éstas, que según informe del técnico de la mancomunidad suponen un coste de 278.764,65 euros".

El Consistorio ha recordado que, con motivo del mencionado expediente no estando de acuerdo, la empresa concesionaria presenta reclamación ante el Contencioso Administrativo que con fecha 12 de junio de 2024 "ha sido desestimada". "El siguiente paso en el que ya está trabajando este ayuntamiento es la apertura del expediente de resolución del contrato por los mencionados incumplimientos, al que a día de hoy se añade uno más: la posible no apertura de la piscina de verano", ha apuntado el Ayuntamiento de Morales del Vino.

El Consistorio ha asegurado que este tema les preocupa "en la misma medida" que al resto de los vecinos. "Ante las primeras sospechas de que cabe la posibilidad de que no la abran, hemos requerido a la empresa concesionaria Primus Invictus para que nos informe de los trámites realizados en relación a los preparativos para abrir la piscina y la fecha de previsión de apertura de la misma sin que a día de hoy hayamos tenido contestación", ha afirmado.

También ha señalado que se han estudiado "todas las posibles opciones" que la ley permite de cara a poner en funcionamiento "todas las instalaciones y en particular de la piscina de verano". "Si bien, dado el estado en que se encuentran las mismas y la reclamación de este ayuntamiento para la subsanación de todas las deficiencias, este equipo de Gobierno entiende que la solución más prudente y responsable para todos nuestros vecinos, y para no perjudicar las arcas municipales ante una posible indemnización a la empresa concesionaria, es, como ya se ha dicho, esperar a que la sentencia judicial sea firme para poder proceder a la resolución del contrato, que es el objetivo de este Ayuntamiento", ha afirmado.

El Consistorio ha pedido "disculpas" a todos los vecinos afectados por esta situación. "Confiamos plenamente en que esta decisión sea la más acertada para poder poner fin al contrato con la concesionaria y poder dar un mejor servicio integral del Centro Deportivo Morales Sport", ha zanjado.

Los vecinos se concentrarán el 28 de junio

Los vecinos de la localidad han anunciado la convocatoria de una concentración el próximo viernes, 28 de junio, en la Plaza del Ayuntamiento de Morales del Vino a favor de la apertura de la piscina de verano y contra el cierre del gimnasio municipal de la localidad. Una polémica que continúa incrementándose en una localidad que observa con temor la posibilidad de tener que marcharse a otro pueblo para darse un baño durante los calurosos meses de verano.