Una zamorano es el mejor vendedor de la ONCE en Castilla y León

Victoriano Sutil, mejor vendedor de la ONCE en Castilla y León en 2023

La ONCE ha reconocido a Victoriano Sutil como el mejor vendedor del año 2023 de Castilla y León. Este reconocimiento destaca el esfuerzo y dedicación de los trabajadores de la ONCE en la venta de productos de lotería social, seguros y responsables, así como su actitud en el puesto de trabajo, la implicación con los clientes y el compromiso con la labor social de la organización.

Victoriano, de 49 años y con discapacidad visual, se encuentra entre los 22 vendedores seleccionados de toda España. La ceremonia de entrega de los premios se llevó a cabo en una cena de gala el 7 de junio en el Hotel Ilunion Pío XII de Madrid, donde los premiados estuvieron acompañados por los máximos responsables de la organización.

Victoriano, conocido popularmente como Víctor trabaja en la Agencia de Zamora. Comenzó su carrera en Barcelona en 1995 antes de regresar a su tierra natal. Es un apasionado de la música, y la canción 'Historias de Amor' del grupo OBK le trae recuerdos entrañables. Además, admira profundamente al futbolista Leo Messi, "porque en general le gusta mucho el deporte". A pesar de disfrutar de la relación con sus clientes, Víctor admite que en ocasiones "le disgusta la mala educación de algunas personas". A lo largo de su trayectoria como vendedor, ha repartido varios premios a través de los populares 'Rascas'.

Gala de la ONCE

La gala de este año, titulada 'Buena Gente ONCE' y con el lema 'A piel de calle', ha rendido homenaje a la labor social de la ONCE y a sus vendedores, conocidos como los centinelas de la ilusión. La escenografía del evento simuló un entorno exterior de calle, inaugurado tras unas obras simbólicas que representaban el compromiso social de la ONCE. La acción principal tuvo lugar en una esquina especial denominada 'Esquina de la Ilusión', donde los 22 vendedores destacados conversaron con Miguel Carballeda y Ángel Sánchez, compartiendo detalles y anécdotas de su trabajo diario.

El director general de la ONCE, Ángel Sánchez, agradeció a los premiados su dedicación y esfuerzo, destacando que "reflejáis el auténtico espíritu de la ONCE y hoy estamos aquí para reconocer vuestro trabajo y daros las gracias". La gala fue capitaneada por el actor y presentador Luis Larrodera y contó con actuaciones de la compañía teatral Yllana.

Con esta ceremonia anual, la ONCE reconoce de manera especial a estos 22 trabajadores por su esfuerzo constante durante el año. Este reconocimiento se extiende a los más de 20,000 vendedores de la organización, quienes conforman el principal canal de ventas de los productos de la ONCE y desempeñan un papel vital en llevar la ilusión y la suerte a cada rincón de pueblos y ciudades.