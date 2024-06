Una tarde para la historia: el Zamora CF celebra el ascenso acompañado por una afición ilusionada y emocionada

Zamora está viviendo una gran fiesta este lunes. Aficionados, vecinos, turistas y familiares no se han querido perder ni un detalle de este increíble día que marca un antes y un después en la historia del Zamora CF. Un club que lograba ascender a Primera RFEF este domingo tras vencer por la mínima al CD Sanse.

Un hecho histórico que ha llenado de alegría la ciudad y ha hecho que todos saliesen a la calle a agitar las bufandas, banderas y animar al equipo de su ciudad. Una celebración que se viene alargando desde el domingo porque algunos ya aprovechaban esta madrugada para recibir a los protagonistas de esta historia en la fuente de La Marina.

Sin embargo, era este lunes cuando tenía lugar la gran fiesta del ascenso. La más esperada por todos. La que más feliz ha hecho a todas y cada una de las personas que desde las 18:00 horas se daban cita con su club. El tren turístico iniciaba el recorrido con los jugadores para que estos fueran saludando a quienes se encontraban por el camino. Partía desde el estadio Ruta de la Plata por toda la ciudad para cantar, animar y celebrar que el Zamora CF está en Primera RFEF.

Una realidad que a algunos aún les cuesta creerse, incluso a los propios jugadores que no han tenido nada fácil esta gesta. Aunque la celebración llevaba un poco de retraso, no era motivo para no estar allí esperándoles pese a las altas temperaturas que este 3 de junio se están viviendo en la capital zamorana.

La siguiente parada que realizaban era la tradicional ofrenda floral a la patrona de la ciudad, la Virgen de la Concha y continuaba en el Parque de La Marina. Allí aprovechaban para tomar un "refrigerio", tal y como anticipaba el club en el recorrido de la celebración, y sentir muy de cerca a los aficionados y la ilusión que han provocado en todos ellos.

Un día histórico y lleno de emociones que culminaba de la mejor de las maneras: en una Plaza Mayor abarrotada. Allí, los jugadores, técnicos y miembros del club se asomaban al balcón para saludar a las miles de personas que allí estaban y agradecer el apoyo incondicional que les han brindado durante todo el año. El Zamora cierra así un día inolvidable y se prepara para unas merecidas vacaciones con las que cogerán fuerzas para haciendo historia.

El capitán del Zamora CF, Dani Hernández, ha sido el encargado de entregar una camiseta del equipo al alcalde de Zamora Francisco Guarido. Hernández ha aprovechado la ocasión para agradecer el apoyo a todos los patrocinadores, en especial a Caja Rural de Zamora y también al Ayuntamiento de Zamora, por cederles el estadio municipal "y responder siempre que os lo hemos solicitado". Pero el capitán rojiblanco también ha aprovechado para pedir a más entidades y empresas de Zamora que se sumen al proyecto con la idea de seguir creciendo como club de la provincia.

Por su parte, Guarido ha elogiado la gran gesta del club rojiblanco, pese a todas las adversidades sufridas especialmente este año. Ha destacado "la humildad, la constancia y el trabajo" de los jugadores, pero también de todo el equipo técnico y trabajadores que conforman en Zamora CF. Y, además, ha hecho pública la promesa de acometer varios arreglos en el estadio Ruta de la Plata para próximas fechas.