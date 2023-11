El proyecto Emplea-Lab da un impulso al empleo en Zamora con una tasa de inserción del 20%

La Fundación CEOE, CEOE-Cepyme de Zamora y Cáritas Diocesana de Zamora han dado a conocer hoy, 27 de noviembres, las conclusiones del proyecto Emplea-Lab, una iniciativa destinada a impulsar el empleo en la Comunidad y en concreto en Zamora. Con la participación de 1.024 trabajadores distribuidos en once provincias participantes, el proyecto ha logrado un nivel de inserción cercano al 20% en Zamora, conectando a cerca de 170 empresas con alrededor de 300 vacantes de empleo en la provincia.

José María Esbec, presidente de CEOE-Cepyme de Zamora, destacó la importancia del proyecto en un contexto donde la escasez de mano de obra es una realidad palpable. "No hay gente para trabajar. Las empresas, en diferentes sectores, encontramos escasez de personal y no tenemos gente preparada", afirmó Esbec. En el caso de Zamora, catalogado como el epicentro de la despoblación, se busca atraer a trabajadores externos para combatir la falta de mano de obra local.

En sectores como la construcción, la agroalimentación y la hostelería, se identifica un problema significativo de carencia de personal especializado. Esbec señaló que Emplea-Lab está trabajando para ofrecer formación y canalizarla hacia las empresas que la necesitan, buscando soluciones a la escasez de habilidades en el mercado laboral.

Miguel Ángel García, coordinador de la Fundación CEOE para el proyecto Emplea-Lab a nivel nacional, resaltó el buen funcionamiento del proyecto en Zamora y su impacto positivo. "Hemos identificado las vacantes que tienen las empresas y hemos conocido las necesidades de las personas en esa situación, algo que servirá también para la evaluación del proyecto, para el Ministerio de Inclusión", explicó García.

El proyecto ha logrado avanzar en tres áreas clave: orientación y ofertas de empleo para personas vulnerables, identificación de vacantes empresariales y conocimiento de las necesidades específicas de los candidatos. García puso como ejemplo a mujeres con hijos a su cargo, destacando problemas de conciliación, movilidad del transporte y desajustes en la formación.

A partir de enero de 2024, el Centro de Estudios Monetarios y Financieros, dependiente del Banco de España, evaluará el proyecto, proporcionando conclusiones importantes para mejorar la situación laboral y las políticas públicas en España.

Por su parte, Antonio Jesús Martín, delegado-director de Cáritas Diocesana de Zamora, destacó la colaboración entre CEOE, Adecco y Cáritas para crear una red que persigue la empleabilidad. "En una provincia como la nuestra, el empleo es clave y uno de los pilares básicos para asentar población y para que nuestro tejido productivo funcione", subrayó.

A pesar de que el porcentaje de empleabilidad del proyecto ronda el 20%, Martín consideró que, dado el bajo nivel de capacitación de muchas personas involucradas, el resultado no es despreciable. "Hablamos de un porcentaje que ojalá sea superior pero que no está mal", comentó. Destacó la importancia de no dar por perdidos a los participantes una vez concluido el proyecto, manteniendo un acompañamiento continuo.

Martín también abordó la percepción de que la cantidad de personas que eligen no trabajar debido a prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital o la Renta Garantizada de Ciudadanía es "muy minoritaria". "La gente está motivada para trabajar", aseguró, señalando que el trabajo digno permite una realización personal que las prestaciones no ofrecen.

