El sueño copero del Zamora CF se rompe: el Villarreal CF gana en la prórroga tras un partido de infarto

El Zamora CF lo luchó y lo mereció. Pero no pudo ser. Una ciudad entera soñó que los rojiblancos podían colarse en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2023 tras un milagroso cabezazo en el minuto 49. Pero el Villarreal CF se hizo con la victoria en un 1-2, tras empatar al filo del final en la segunda parte y sentenció con un segundo tanto en el minuto 96 de la prórroga tras un pase de la muerte.

El ambiente en el estadio Ruta de la Plata no podía ser mejor este miércoles. Pese al frío, la hinchada rojiblanca estuvo ofreciendo todo su aliento a los suyos en este importantísimo partido donde era fundamental soñar, aunque no gustara el final.

El Zamora CF y el Villarreal CF encaraban, desde las 21 horas, el primer compromiso de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Antes de eso se realizaba un minuto de silencio en memoria de un socio del Zamora CF fallecido recientemente.

Con el pitido inicial y los primeros minutos, los amarillos movían con destreza la pelota y mantenía encerrado y sin margen de maniobra a los chicos de David Movilla. Los rojiblancos mantenían el tipo con una defensa en línea de cinco, pero los de Marcelino García Toral iban poco a poco moviendo el balón, sin una presión demasiado intensa, y buscando con calma su oportunidad.

El primer susto de la noche llegó en el minuto 17, tras una dudosa falta a Alberto Moreno, el colegiado otorgó la oportunidad a Dani Parejo de encajar el 0-1 en el Ruta de la Plata. Pero la pelota acabó por encima del larguero de Fermín Sobrón y los zamoranos respiraron tranquilos en las gradas y en el campo.

A partir de aquí, los castellonenses comenzaron a apretar con más agresividad a los zamoranos. El público del Ruta de la Plata protestó varias entradas especialmente duras para sus jugadores, aunque ninguna se materializó en sanción para los visitantes. Aunque en el entorno del minuto 25, el Zamora CF empezaba a tener más control de la situación y movía la pelota con calma, pero con más presencia.

Para el recuerdo quedará el minuto 27 cuando Sobrón atrapaba un disparo sin demasiado peligro, mientras en el estadio zamorano sonaba la Marcha de Thalberg. Y llegada la media hora, Parejo volvió a tenerla muy cerca, pero no llegó al gol.

A la vez, el Villarreal mantenía el juego por la banda izquierda generando ocasiones a la primera oportunidad que se le presentaba, con un Zamora a la defensiva, pero intentando no generar demasiadas faltas. En estas salía una volea de Trigueros, que fue despejada por Carlos Ramos ante la desesperación de los aficionados visitantes, que veían ya el primer gol de su equipo y el acceso a los dieciseisavos de final.

Zamora CF contra el Villarreal CF en Copa del Rey 2023 @VillarrealCF Twitter

Poco después, Cuenca quiso romper el empate con un cabezazo que pudo acabar con el sueño del Zamora CF., pero una mano baja en el poste de Fermín Sobrón hizo que los locales pudieran estar vivos un poquito más. A esto le siguió un regalo de Reina, que no fue el único de la noche, ya que el internacional estuvo muy confiado con los rojiblancos durante este primer tiempo. Pero los zamoranos no pasaron de su campo y no hubo ocasión peligrosa a tener en cuenta.

Rozando el 40, el Zamora vivía instalado en su área aguantando los embates del 'submarino amarillo', sobre todo en las botas de Pedraza, intentando forzar el empate antes del descanso, como así fue. Un final del primer tiempo que los rojiblancos necesitaban desesperadamente.

La potencia física y desarrollo de juego de un Primera, frente a un equipo mucho más modesto se notaba ya en los cuerpos de los zamoranos. De hecho, Miguel Ángel Ortiz Arias no añadía ni un solo minuto antes del descanso, para que los rojiblancos tuvieran 15 minutos para pensar cómo salir de su área y lograr el milagro.

Un milagro de cabeza

El inicio de la segunda parte no podía empezar más ajetreado para el Zamora CF. Los visitantes llegaban al campo envenenados y generando muchas ocasiones de peligro en el área zamorana. En el 47, el Villarreal CF generaba dos ocasiones a golpe de centro, que Sobrón pudo solventar sin mayor problema.

Los jugadores del Zamora celebran la victoria contra el Villarreal CF

La locura se desataba poco después cuando Roger centraba durante una falta, que recibía Asier Etxaburu en el 49, y que materializaba en un inesperado gol de cabeza. Tanto la defensa amarilla como su guardameta, Pepe Reina, se quedaron desarmados ante el espectacular cabezazo del vasco al palo corto y desde lejos. Un primer tanto que provocaba la euforia absoluta en el Ruta de la Plata, poniéndose por delante del Villarreal CF. El sonido del '¡Vamos mi Zamora!' era ensordecedor.

Tras el primer gol, el Zamora CF se ponía dominador y, por primera vez, controlaba el juego. Los rojiblancos inquietaban a la defensa amarilla por primera vez en el encuentro. A la vez, el Villarreal se sacudía el polvo y se ponía duro con el ataque. Ocasiones en saques de esquina que Fermín Sobrón iba solventando con una determinación admirable.

Ante este giro de guion, el Villarreal CF preparaba dos cambios. Los castellonenses sacaban la artillería pesada con el jugador de la Selección Española Gerard Moreno y el francés Capoue. Ambos se integraban perfectamente en el juego desde el primer momento, intentando poner en un aprieto a los animados locales.

Carlos Parra casi hace el segundo para el Zamora en el 64 y la lucha en el centro del campo era especialmente intensa en adelante. El duelo estaba cada vez más igualado cuando faltaban algo más de veinte minutos para el final, con pérdidas y oportunidades de ambos conjuntos.

El Zamora CF jugaba con gran inteligencia un 5-4-1, sin cometer errores atrás a sabiendas de que cualquier desliz podía romper el sueño copero. Los de Movilla aguantaban a los de Marcelino con gran poderío, pese a que eran dueños constantes del balón y no paraban de atacar.

En el 78, Baena veía una amarilla por frenar a Joel estaba a punto de ejecutar un contragolpe. A estas alturas, el Villarreal CF ya había agotado todos los cambios, mientras que Movilla hacía su primer cambio con la entrada de Víctor López y salida de Luis Rivas a diez para el final.

El doloroso empate

En el 86 abandonaba el campo Mancebo y entraba Javi Barrios; y al instante Capoue colocaba un brutal cabezazo que Fermín Sobrón paraba de forma soberbia sobre la línea evitando el empate a la crítica. Aunque eso duraría muy poco.

Tres minutos más tarde, un disparo de Morales pegaba en el recién entrado en el campo Javi Guerra, que desvió la trayectoria del balón descolocando al portero zamorano y consiguiendo el desolador 1-1 en el momento más doloroso.

En el 89 un córner del Zamora CF acaba en una ocasión clara, pero en fuera de juego para los locales. Llegado el 90, el colegiado añadía seis minutos más y se producía un saque de esquina para el Villarreal CF que se quedaba en nada. Los castellonentes atacaban con furia, pero los zamoranos también querían este pase y no renunciaban a la victoria.

Capou rompió el sueño

Y así, a las 22.53 horas, el Ruta de la Plata se iba a la prórroga con la esperanza de que los rojiblancos puedan aguantarle 30 minutos más al Primera División. Arrancaba el tiempo extra con un tiro de Baena que acabó estrellándose en Luengo.

El corazón de los rojiblancos terminó de romperse en el minuto 96 de la prórroga. Un pase de la muerte de un Capou llegó hasta la línea de fondo para que Morales empujara la pelota a placer hasta el fondo de la red de Fermín Sobrón.

David Movilla intentaba las últimas con la entrada de Pito y Kun, y la salida de Dani Hernández y Roger. Rozando el 100, los rojiblancos aguantaban físicamente esta prórroga y atacaban con aguante de Asier Etxarburu. Los zamoranos no querían renunciar a la victoria así como así. Mientras, la grada se dejaba la voz entonando un "sí se puede" a pleno pulmón.

El Zamora CF había demostrado que es un equipo fiable y que planta batalla en el final del primer tiempo de la prórroga. Mientras el Villarreal CF continuaba en busca de un ataque que resulta inútil mientas que los rojiblancos intentan avanzar por la banda derecha. Su valentía acabó en falta a favor de los castellonenses, tras una acción que bien pudo valer un gol salvador.

El Zamora CF juega contra el Villarreal CF en Copa del Rey 2023 Zamora CF

Se reaundaba el encuentro con doble cambio en el Zamora CF. Salieron Carlos Ramos y Preigo, para dar entrada a Baldrich y Mora. Iniciaban entonces un buen ataque por banda dercha y saque de banda, muy interesante, pero que no llegó a nada. A continuación, la grada reclamaba un córner tras un saque de puerta durante un despeje.

En en 109 abandonaba el terreno de juego el autor de los dos goles sentenciadores para el Zamora CF, José Morales; y entraba Pascual. Mientras, los rojiblancos sacaban fuerzas de flaqueza y lograban hacer daño en ataque con balones largos. Querían el milagro y lo estaban luchando fuertemente.

Ante esta fiereza zamorana, el Villarreal CF respondía manteniendo la posesión y moviendo la pelota con soltura, lo cual lograba frenar el ataque de los locales. Pero otra vez Asier Etxarburu metía el miedo en el cuerpo a los castelloneneses a cinco minutos del final tras un gran centro de Víctor López desde el córner. Reina despejó con el puño un gol que se dirigía al área pequeña.

Llegado el 118 un fallo dolosísimo deshizo las últimas esperanzas de los locales. Ocasión clara del Zamora CF con un centro ce Víctor López, que remató Asier Etxarburu, solo en área del Villarreal CF, pero que mandó desviada a la izquierda de la portería vacía con un cabezazo.

Y tras dos minutos más de añadido, se acabó el sueño del Zamora CF. El Villarreal CF se llevaba el encuentro convirtiéndose en el primer clasificado de la Copa del Rey con un 1-2.

